Mudança no Consulado do Brasil em Lisboa: sai Wladimir Filho, entra Alexandre Candeas

Atual cônsul-geral do Brasil em Lisboa, embaixador Wladimir Valler Filho seguirá para Hong Kong. Ele será substituído por Alexandre Candeas, hoje embaixador no território palestino da Cisjordânia.

Um dos principais cargos da diplomacia brasileira, o de cônsul-geral do Brasil em Lisboa, terá novo ocupante nos próximos dias. Dentro do rodízio periódico de funções realizado pelo Itamaraty, o cobiçado posto será ocupado por Alexandre Candeas, atual embaixador em Ramala, no território palestino da Cisjordânia.

Candeas ganhou destaque meses atrás ao conduzir toda a operação para a retirada de brasileiros da Faixa de Gaza, logo depois da explosão do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que já dura 11 meses.

O atual cônsul-geral em Lisboa, embaixador Wladimir Valler Filho, seguirá para o mesmo posto em Hong Kong. Ele está à frente do consulado na capital portuguesa há quase quatro anos. Para Ramala, irá o embaixador Oswaldo Biato Júnior. As trocas de cargos foram publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira (10/09).

Os cargos da diplomacia brasileira em Portugal ganharam enorme relevância dentro da estrutura do Ministério das Relações Exteriores (MRE), devido ao grande fluxo de brasileiros no país. Oficialmente, estima-se que 400 mil cidadãos oriundos do Brasil estão legalizados. Outros 200 mil esperam pela documentação. E pelo menos 200 mil pessoas com dupla cidadania optaram por viver em terras lusitanas.

Peso dos votantes

Para se ter uma dimensão da presença de brasileiros em Portugal, o país se tornou o segundo colégio eleitoral fora do Brasil, com quase 100 mil votantes, atrás dos Estados Unidos. Desse total, quase a metade está em Lisboa, a cidade com mais eleitores fora do território brasileiro.

Segundo Valler Filho, ao longo de sua gestão, foram tomadas "importantes medidas e ações no sentido de tornar o serviço consular ágil, eficiente, com instalações adequadas e de fácil acesso a todos".

Ele ressalta, ainda, que, por conta das mudanças, atualmente, os documentos solicitados pelos brasileiros que vivem na região de Lisboa levam, em média, de 10 a 15 dias para serem emitidos, sendo que alguns são totalmente digitais e gratuitos, como o Certificado de Nacionalidade para o estatuto da Igualdade. "Nesse caso, não é preciso nem ir ao consulado, o requerente recebe tudo por e-mail", enfatiza o cônsul-geral.

Na avaliação dele, outro ponto importante para a melhoria dos serviços foi a criação do setor de comunicação social, que permitiu uma interlocucão ativa com a comunidade brasileira por meio de posts e vídeos tutoriais nas redes sociais. "No caso dos contatos por e-mails, as respostas têm sido dadas na integralidade diariamente", garante.

O cônsul-geral acrescenta que, pelo sistema e-consular, o agendamento permite às pessoas comparecerem ao consulado uma única vez para recolher os documentos que exigem presença obrigatória por lei, sendo que o dia e a hora para atendimento são definidos pelos cidadãos. "Isso evita que se perca dias de trabalho e não se enfrente filas", assinala.

O consulado presta, ainda, serviços de orientação jurídica, assistência psicológica, apoio em casos de violência doméstica e em temas envolvendo menores, presos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Valler Filho lembra, também, a organização das eleições presidências de 2022 pelo consulado, sem qualquer incidente, e a realização do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja)​, para medir habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou ensino médio na idade adequada.