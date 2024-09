Jornalismo para brasileiros em Portugal será tema de conferência internacional

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Uma das áreas de atividade humana que mais sofre modificações por conta da tecnologia na atualidade é a mídia. A intermediação entre pessoas tem encontrado novas formas, cada vez mais rápidas, e a transmissão de informação e conhecimento não ficam de fora. Essas transformações serão tema da INN2024 – II Conferência Internacional de Inovação nos Media, que se realizará no campus da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na Avenida de Berna, nos dias 11 e 12 de setembro.

Segundo a professora Dora Santos Silva, fundadora e organizadora do Obi.Media, Observatório de Investigação da Mídia, a ideia por trás da conferência é ir além da área da informação. “Vemos a mídia como parte das indústrias culturais e criativas. Não faz sentido reduzir a inovação apenas à mídia”, afirma.

Considerando a inovação como algo que surge em situações de incerteza ou fruto da necessidade de agir rapidamente para responder a problemas, a conferência tenta trazer uma reflexão sobre os aspectos positivos e negativos dessa modificação.

Na abertura da conferência, vai falar o jornalista e professor espanhol Luis Miguel Pedrero Esteban, especialista em indústrias culturais do sistema audiovisual. Ele vai abordar as novas formas e plataformas para o jornalismo sonoro.

Publicações para brasileiros

Entre as mesas-redondas do primeiro dia, uma tratará das informações para os brasileiros em Portugal. Com o título Brasil em Portugal: jornalismo e jornalistas, reunirá os principais projetos de informação para os brasileiros no país.

A mesa, que será realizada no dia 11, às 18 horas, contará com a presença de Vicente Nunes, do PÚBLICO Brasil, Gisele Rech, do Lado B da Gastronomia, Nonato Viegas, do Brasil Já, e Amanda Lima, do DN Brasil, e será moderada por Gabriela Ferreira e Álvaro Filho. São meios informativos que surgiram há menos de um ano.

“Atualmente, com o surgimento desses três títulos, a comunidade brasileira em Portugal passa a ter um lugar de fala. E permite às outras comunidades e aos portugueses conhecerem melhor os brasileiros que estão no país”, afirma Dora.

A professora acredita que o surgimento desses títulos pode ter um papel na integração de estrangeiros. “Deveria haver títulos semelhantes para outras comunidades que vivem em Portugal”, acrescenta.

Ela considera que o panorama político necessita de meios informativos que esclareçam a respeito das comunidades de pessoas que vieram de outros países. “Com o fortalecimento da extrema-direita, há muita desinformação ligada à comunidade imigrante. São pessoas que estão aqui e contribuindo para o crescimento do país a nível cultural, social e tecnológico. Isso é muito mais do que apenas para o equilíbrio da Segurança Social”, reflete.

Além da mesa-redonda, haverá mais uma referência a um novo jornal para brasileiros. No dia 12, às 15h30, será apresentada a comunicação PÚBLICO Brasil: uma proposta para combater o deserto informativo dos imigrantes brasileiros por dois acadêmicos participantes do projeto, Jair Rattner e Fernando Thompson.

Artistas

Com uma visão das indústrias culturais que inclui a produção artística, o INN2024 também terá uma parte dedicada à mostra de criações na área das artes. Três artistas apresentarão seus trabalhos durante a conferência, resultado de residências que eles participaram.

Ivo Louro vai apresentar Harpas do Mundo do Tempo, em que guitarras tocarão conforme o nível de poluição sonora na sala. A obra de Luís Antero será Listen with your Eyes Closed, com percursos sonoros pela Fundação Gulbenkian. E Ana Sofia Almeida vai trazer Laranja no Bolso, Aerogramas e o Resto das Memórias, uma instalação que une arte e tecnologia.