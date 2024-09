O líder do Chega diz que Luís Montenegro quer provocar eleições e afasta-se do processo orçamental.

André Ventura reforça que o Chega “está fora” das negociações para o Orçamento do Estado para 2025. O líder do Chega diz que Luís Montenegro quer provocar eleições.

