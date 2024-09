Governo prevê excedente orçamental de 500 milhões em 2025 com medidas aprovadas na AR

O Governo prevê que o excedente orçamental para 2025 seja de 500 milhões de euros, isto é, o equivalente a 0,3% a 0,2% do PIB entre 2024 e 2025. Os dados a que o PÚBLICO teve acesso, estão a ser transmitidos aos partidos da oposição, que ao longo desta terça-feira estão reunidos com o executivo. Segundo informações transmitidas ao PÚBLICO, o Governo esperava ter um excedente orçamental de mil milhões de euros, mas o conjunto de medidas aprovadas no Parlamento, à revelia do Governo, irão cortar o saldo orçamental para metade.

Já as previsões para o crescimento real para 2024 e 2025 fixam-se nos 2%. Segundo os dados a que o PÚBLICO teve acesso, para estas reuniões com os partidos da oposição, o Governo está também a levar a previsão para o crescimento da receita fiscal. Depois de no sábado o Ministério das Finanças ter antecipado que o aumento da despesa pública e da receita fiscal rondaria os 4%, esta terça-feira os números foram ajustados: o Governo prevê um crescimento da receita fiscal entre 4% a 4,5% em cada ano.

Segundo informações a que o PÚBLICO teve acesso, o Ministério das Finanças está a trabalhar com uma inflação "ligeiramente acima de 2%".

Para o crescimento da despesa primária, o Governo estima 8% em 2024 e entre 4% a 5% em 2025. Já os juros da dívida pública devem rondar mais 500 milhões de euros face a 2023 e em 2025 mais 300 milhões de euros face a 2024.

Medidas aprovadas à revelia cortam excedente

Nos últimos meses, o PSD e o Governo tinham alertado para o impacto orçamental que medidas como a redução do IRS, a eliminação de portagens nas ex-Scut, a redução do IVA da electricidade para consumos faseados ou o aumento para 800 euros da dedução fiscal com arrendamento trariam.

Em Julho, o líder parlamentar do PSD argumentava que "para ponto de partida de negociação já vamos muito avançados" e estimava que o seu custo fosse superior a 600 milhões de euros. O valor foi entretanto ajustado pelo Governo, que deverá usar este dado nas reuniões como prova da sua flexibilidade e disponibilidade para negociação.