Governo espera que PS dê novo sinal até ao final da semana

A entrega dos dados macroeconómicos aos partidos deixou a bola do lado do PS. Socialistas pedem tempo para analisar dados.

O Governo saiu da segunda ronda de conversas sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) "optimista" e com o caminho aberto para negociações com o PS. Com os dados do cenário macroeconómico nas mãos, o PS saiu da reunião a pedir tempo para analisar os números. Depois de semanas de dramatização, os socialistas declararam-se "totalmente disponíveis" para continuar a conversar no "calendário e no formato" que o executivo de Luís Montenegro entender. Para o executivo, os dados estão lançados e cabe agora ao PS decidir o que fazer. Até ao final da semana, o Governo conta com novidades do lado dos socialistas.