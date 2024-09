Vamos mesmo jogar à roleta russa?

Começam hoje formalmente as negociações para o Orçamento do Estado, e começam num ambiente de crispação e de desconfiança mútua de tal forma marcado e estridente que são cada vez mais as vozes a prever que o principal instrumento de governação do país não chegará a sair do papel. Estranho paradoxo. O desalento abate-se precisamente num contexto em que há várias, boas e sobretudo muito racionais razões para que se chegue a um acordo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt