No PÚBLICO de segunda-feira, Ana Bacelar Begonha publicou um artigo intitulado “Margarida Balseiro Lopes: a ministra ‘corajosa’ ou com ‘ambição excessiva’”. O título é em parte transcrição do que eu dissera há semanas no meu programa As Causas, na SIC Notícias.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt