Luiz Francisco Rebello – 100 anos

Foi neste dia 10 de Setembro, em 1924, que nasceu Luiz Francisco Rebello, pelo que se completam cem anos do seu nascimento.

A sua atividade literária, que cedo começou, passou pela colaboração, também como crítico teatral, em revistas de referência como a Mundo Literário, Seara Nova ou Jornal de Letras. No entanto, foi sobretudo como dramaturgo que se destacou no campo literário.

Entre 1944 e 2002, Rebello foi autor de uma vasta obra de literatura dramática, da qual se destacam, entre muitos outros, Pássaros de Asas Cortadas, adaptado ao cinema por Artur Ramos, ou O Dia Seguinte, talvez a sua obra mais traduzida e adaptada.

A obra teatral de Luiz Francisco Rebello foi compilada numa edição da INCM, Todo o Teatro, Vol. I e Vol. II, editados respetivamente em 1999 e 2006. A esmagadora maioria dos seus textos teatrais mantém uma impressionante atualidade. O seu prestígio enquanto dramaturgo foi reconhecido internacionalmente, quando foi escolhido pelos seus pares para presidente do Conselho Internacional de Autores Dramáticos.

Mas Luiz Francisco Rebello – ou, simplesmente, “o Rebello”, como ainda hoje é conhecido entre os cultores e práticos do direito de autor – foi muito mais do que um brilhante escritor teatral (como se isso fosse pouco), tendo sido, ao longo de todo o último quartel do século XX, a personalidade mais influente na construção do direito de autor moderno português.

Presidindo aos destinos da Sociedade Portuguesa de Autores entre 1973 e 2003, foi graças a ele que, já no Portugal democrático, foi possível implantar na lei e na jurisprudência um direito de autor digno desse nome. Foi ainda pela sua mão que os direitos conexos acabaram por ser realmente introduzidos no Código.

Também por isso, obteve reconhecimento internacional, tendo sido escolhido, em 1976, para vice-presidente da Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores. Já antes tinha representado o Estado Português em diversas conferências diplomáticas entre 1971 e 1975.

Luiz Francisco Rebello era um profundo conhecedor (e apreciador) das mais variadas formas de expressão artística. Não admira, pois, que, enquanto cultor e prático do direito de autor, nunca tenha sido neutro, mas sempre comprometido com a defesa intransigente de todos os que criam, interpretam ou investem em criações literárias e artísticas. Possuidor de um espírito sempre aberto e ávido de conhecimento, a sua militância nunca afetou a qualidade técnica e jurídica das suas posições. Foi também um espírito atento à evolução tecnológica, sendo dele a primeira abordagem de um jurista nacional sobre proteção jurídica do software numa comunicação à Academia de Ciências de 1983.

O seu Código Anotado, assim como o seu livro Introdução ao Direito de Autor continuam a ser referências e influenciaram várias gerações de seus alunos na pós-graduação de Direito da Comunicação da Universidade de Coimbra, bem como a comunidade jurídica em geral. O direito de autor é um direito da praxis e Rebello foi, também, um grande advogado na barra dos tribunais. A versatilidade, mas principalmente a qualidade que impunha em cada iniciativa, continua a ser uma inspiração para todos aqueles que lhe sucederam e se sentam nos “ombros de um gigante” como era Rebello.

Mas a sua maior lição terá sido dada entre 28 e 30 de maio de 1985. Uma lição não só de enorme rigor técnico em relação ao Direito de Autor, como na consideração instrumental da proteção – não só de autores, como também de artistas, produtores e editores – para a promoção de uma sociedade onde a liberdade de criação artística passasse da Constituição à prática.

Foi também uma grande lição de humildade. Por esses dias, Luiz Francisco Rebello, tinha aceitado tomar lugar no Parlamento, fugazmente, enquanto deputado independente, com os objetivos (aliás complementares) de defender uma legislação que efetivamente protegesse criadores e investidores no setor cultural, e integrar na legislação nacional convenções internacionais e diretivas da então CEE, cujo tratado de adesão foi assinado cerca de 15 dias depois.

Reler as suas intervenções neste debate é, além do mais, perceber como um grande intelecto se pode elevar muito acima da vulgaridade que tantas vezes contamina o debate político-partidário e, por arrasto, o discurso parlamentar.

Os seus argumentos, as suas intervenções em defesa do direito de autor, só encontram paralelo nos textos e discursos proferidos por Almeida Garrett, mais de um século antes, em defesa da “Propriedade Literária e Artística” como garantia de um autor ou artista independente de favores privados ou privilégios públicos.

Estamos em crer que Rebello – que é aliás autor da obra Garrett, Herculano, e a Propriedade Literária – tinha consciência do seu dever histórico de prosseguir o trabalho de Garrett, personagem que sempre admirou.

Para ele o poder defender, pelo direito, o produto da criação intelectual humana, sempre se tornou num dever de fazer. Não com voluntarismo diletante ou superficial, mas com uma militância, assente num profundo conhecimento e num intelecto ímpar, reconhecido mesmo pelos seus opositores.

Rebello teve até há pouco tempo o seu nome num largo vizinho da Rua Garrett (coincidências...) em Lisboa, tendo sido descerrada a placa quando se completaram 95 anos do seu nascimento, em 10 de setembro de 2019. A placa desapareceu, ignora-se o que sucedeu ou até se o largo mantém o seu nome.

O Chiado está, então, como Eça o conheceu, portugueses somos. A grandeza é algo que dificilmente se aceita entre nós. Por isso se retiram placas físicas e virtuais. Rebello que faleceu em 8 de dezembro de 2011 viverá para sempre, com ou sem lugar na toponímia. Lutar contra a censura foi, aliás, algo que ele conheceu bem.

Manuel Lopes Rocha, Miguel Lourenço Carretas, Vítor Palmela Fidalgo são coordenadores da obra Estudos em Homenagem a Luiz Francisco Rebello nos cem anos do seu nascimento, Almedina, 2024