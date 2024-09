Prisão de segurança assim-assim

Depois do assalto ao paiol de Tancos, agora um assalto a uma prisão chamada de "alta segurança", não para tirar de lá munições, mas presos muito perigosos também. Mas com uma escada? Parece-me básico. Uma fuga tipo século XIX. Zero de meios sofisticados ou de alta tecnologia. Apenas a técnica do escadote. Pior só mesmo se descessem o muro com a velha técnica dos lençóis amarrados uns aos outros. E soubemos agora que a cerca elétrica nos muros não funcionava desde há anos (nós soubemos agora; os presos já sabiam disso há muito). Que mais nos irá acontecer? Um assalto aos cofres do Banco de Portugal usando, digamos, dois canivetes e uma chave de parafusos? É nestes momentos que nós percebemos as consequências da falta de investimento público ao longo de anos para fazer o "brilharete" das contas certas e do deficit zero, mas à custa de cortar no investimento que é necessário e indispensável a Portugal.

Fernando Vieira, Lisboa

A fuga

Enquanto o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional afirma que são precisos mais 1500 guardas prisionais, o director-geral da Reinserção e Serviços Prisionais diz que “não é por causa desta fuga que preciso de mais guardas”. Uma auditoria externa e de preferência estrangeira é urgente. Espero que não culpem Luís Montenegro pela falta de segurança na prisão de Vale de Judeus. O sistema prisional português pouco tem preocupado os governos após o 25 de Abril. Não é por falta de dinheiro. A questão é definir o que é acessório e o que é essencial. Essencial tem sido apoiar a banca falida e injectar dinheiro na TAP. A videovigilância e as novas tecnologias ajudam, mas não são suficientes. É preciso pessoas no terreno. Não é fácil ser guarda prisional. Merecem o nosso respeito.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Manter vivo Augusto M. Seabra

Muito apreciei o destaque que o PÚBLICO justamente reservou a Augusto M. Seabra na sequência do seu falecimento. Como observou Nuno Pacheco, o que ele deixou escrito (entrevistas, crónicas, críticas, ensaios, conferências) preencheria muitos livros. No que diz respeito às entrevistas (a figuras como Manoel de Oliveira, Coppola, Clint Eastwood, Kusturica, Wenders e muitos outros), ele próprio preparara material para a publicação, sem concluir o projeto. Seria imperioso editar ao menos uma seleção significativa do que A.M.S. produziu, mantendo viva a sua memória e levando ao conhecimento dos mais novos a sua intervenção cultural, à semelhança de recentes iniciativas editoriais, como as que contemplaram José Cutileiro (Podia Ter Sido Pior. Escritos 1953-2020, D. Quixote, 2021), João Bénard da Costa (Escritos sobre Cinema, publicados pela Cinemateca) e Luis Miguel Cintra e a Cornucópia (Pequeno Livro Arquivo – pensamentos, palavras, actos e omissões, Edições 70, 2023).

José Pacheco Gonçalves, Porto

O excesso de futebol na RTP1

Na última quarta-feira, às 20h, liguei a RTP1 para ver o noticiário. Mas os primeiros 10 minutos foram dedicados à designação do novo treinador do Benfica. Ora, não posso deixar de protestar contra esse facto. Quanto se discutem os problemas económicos, políticos e éticos da TAP e quando há tantas dificuldades na Justiça e no Ambiente, a RTP coloca em primeiro lugar uma esquipa de futebol! Isto mesmo sem esquecer a ditadura da Venezuela e as guerras da Ucrânia e do Médio Oriente.

Só não fiquei surpreendido. A RTP1 dedica ao futebol um tempo e um espaço exagerados. Por exemplo, transmite jogos, e tanto de seleções e de clubes, no horário nobre.

Em contrapartida, não transmite espetáculos de interesse ou acontecimentos da vida cultural e científica do país. A própria RTP2, ''culta e adulta'', não a compensa de modo algum.

Jorge Miranda, Lisboa

Uma questão de confiança

Há muito que admiro os artigos de António Barreto, que não conheço pessoalmente, sem nunca publicamente me manifestar para lhe agradecer. Porém, o seu artigo no jornal PÚBLICO de sábado, 7 de Setembro, não me contém em silêncio, pela extraordinária objetividade da sua análise da vida pública nacional, abordando setor por setor, com uma elegância textual magistral, sóbria, mas suficiente para retratar as razões das “desconfianças” que incomodam a maioria dos portugueses, que tal lamentam e tanto entristecem a alma desta pátria honrosa. Termina de forma perentória e sábia. Parabéns e obrigado!

Levi Guerra, Vila Nova de Gaia