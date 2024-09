Primeiro-ministro da Polónia diz que alargamento do controlo fronteiriço por parte do Governo alemão é uma “suspensão de facto do Acordo de Schengen em grande escala”.

As excepções à livre circulação entre os países do espaço Schengen são uma medida de último recurso e foi isso mesmo que Bruxelas lembrou esta terça-feira depois de a Alemanha ter anunciado que iria alargar os controlos em todas as fronteiras terrestres do país para travar o fluxo de migrantes irregulares e proteger os cidadãos de ameaças como o extremismo islâmico.