Ucrânia faz maior ataque com drones até hoje à região de Moscovo

Pelo menos 20 drones foram destruídos na região de Moscovo, com vários ataques a atingirem outras regiões do país esta noite.

A Ucrânia realizou um ataque aéreo com drones à região de Moscovo durante a madrugada desta terça-feira, matando uma pessoa e ferindo outras três, segundo as autoridades russas.

Segundo o governador da região de Moscovo, Andrei Vorobiov, no seu canal de Telegram, a vítima mortal era uma mulher de 46 anos e os três feridos terão sido resultado a um ataque a um edifício residencial na cidade de Ramenskoie, a cerca de 50 km da cidade de Moscovo.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que o ataque ucraniano demonstra que o "regime de Kiev" é inimigo da Rússia e que as forças russas têm de "continuar a operação militar (nome dado pelo Kremlin à invasão da Ucrânia) " para se protegerem "de tais manifestações deste regime".

Segundo a Reuters, a Rússia disse que pelo menos 20 drones foram destruídos enquanto sobrevoavam a região de Moscovo. Para além destes, outros 144 foram destruídos em oito regiões da Rússia.

"Durante a noite passada, 144 drones ucranianos do tipo avião foram destruídos e interceptados pelas forças de defesa aérea em serviço durante uma tentativa do regime de Kiev de levar a cabo um ataque terrorista utilizando veículos aéreos não tripulados contra instalações no território da Federação Russa​", escreveu o Ministério da Defesa russo no Telegram.

"72 drones sobre a região de Bryansk, 20 sobre a região de Moscovo, 14 sobre a região de Kursk, 13 sobre a região de Tula, oito sobre a região de Belgorod, sete sobre a região de Kaluga, cinco sobre a região de Voronezh, quatro sobre a região de Lipetsk e um sobre a região de Orel", escreveram também.