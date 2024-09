Reposição das fronteiras na Alemanha é “medida simbólica”

A notícia chegou esta segunda-feira, 9 de Setembro: o Governo alemão anunciou a reposição temporária de controlos fronteiriços em todas as fronteiras terrestres, com efeitos já a partir de 16 de Setembro e com duração prevista de seis meses, segundo o Ministério do Interior. O objectivo, justificou a ministra do Interior, Nancy Faeser, é tentar pôr um travão na migração desregulada e proteger os cidadãos de ameaças externas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt