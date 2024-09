Jovem morre atropelado na zona de Alvalade. Ocorreu o mesmo lá perto há duas semanas

Um jovem de 21 anos morreu atropelado na noite de domingo na Avenida dos Estados Unidos da América, na freguesia de Alvalade, em Lisboa, noticiou o Correio da Manhã e confirmou o PÚBLICO através de fonte da PSP. O acidente ocorreu por volta das 22h e o jovem, que era natural de São Torcato (Guimarães), foi transportado ainda com vida para o Hospital de São José, em Lisboa, onde viria a morrer. O condutor fugiu do local, afirmou a mesma fonte da PSP, sem dar mais pormenores. “Testemunhas no local dizem que o acidente aconteceu na passadeira”, adiantou ainda.

Na mesma zona, há cerca de duas semanas tinha morrido outra pessoa atropelada na Avenida das Forças Armadas. Moradores têm vindo a alertar para a falta de segurança rodoviária e pedonal nesta parte da cidade. Há vários meses que Pedro Franco, morador no cruzamento da Avenida das Forças Armadas com a Avenida 5 de Outubro, tem vindo a chamar a atenção para essa falta de segurança através da petição “Entrecampos Com Mais Segurança Rodoviária e Pedonal”, que conta com mais de 800 assinaturas.

No documento, no site da Petição Pública, pede-se às entidades competentes que seja salvaguardada “a segurança rodoviária, sobretudo para o peão, na zona de Entrecampos e mais especificamente na Avenida das Forças Armadas”. Apela-se ainda que sejam revistas as mesmas condições nas artérias mais problemáticas desta zona, nomeadamente o Campo Grande, Avenida Estados Unidos da América (onde ocorreu agora o atropelamento), Avenida 5 de Outubro e Avenida da República.

Diariamente, de acordo com o documento da petição, passam, em média, 17.000 carros nessa área, dos quais mais de 1000 carros acima de 70 quilómetros por hora. Pedro Franco assinala que os mesmos carros que passam na Avenida das Forças Armadas, onde ocorreu o atropelamento há duas semanas, são praticamente os mesmos que passam na Avenida dos Estados Unidos da América.

Entre as várias medidas sugeridas na petição estão: a instalação de radares; a instalação de lombas ou passeios contínuos para moderar a velocidade dos automóveis, o que foi feito em zonas próximas; ou o aumento da zona pedonal. “É surpreendente e de lamentar que situações como estas [o atropelamento] voltem a acontecer para que se volte a dar atenção a um problema que acontece nesta zona há anos”, afirma ao PÚBLICO Pedro Franco há duas semanas. Após o novo atropelamento, reforça que “nada foi feito desde então”.