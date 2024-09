Circulação na Linha Vermelha do Metro de Lisboa condicionada devido a avaria

A avaria de um comboio entre as estações de Aeroporto e Moscavide levou ao condicionamento da circulação naquela linha do Metro de Lisboa.

A circulação na Linha Vermelha do Metro de Lisboa está a ser efectuada com perturbações, após a avaria de um comboio entre as estações de Aeroporto e Moscavide. A avaria foi reportada pelo Metropolitano de Lisboa na rede social X (antigo Twitter) às 13h13 desta terça-feira, em que se anunciava que a circulação estava interrompida. “O Metro está a desenvolver todos os esforços para retomar a circulação o mais breve possível”, pode ler-se na mesma publicação.

Numa actualização dada às 14h10, o Metropolitano de Lisboa escreveu que a circulação na Linha Vermelha já foi restabelecida, embora continue com “perturbações”, assumindo que “o tempo de espera pode ser superior ao normal”.

No site da empresa, também é possível ver que esta linha se encontra condicionada, não sendo fornecidos mais detalhes. A Linha Vermelha é uma das quatro linhas o Metro de Lisboa e faz a ligação entre o Aeroporto e São Sebastião.