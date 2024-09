Mulher de Johnny Gaudreau, o jogador de hóquei que morreu atropelado, anunciou gravidez no funeral

Para os fãs de hóquei nos EUA, Johnny Gaudreau dos Columbus Blue Jackets era um nome familiar. O atleta e o irmão, Matthew Gaudreau, morreram a 29 de Agosto quando as bicicletas onde seguiam, em New Jersey, foram atingidas por um automóvel. No funeral desta segunda-feira, a mulher de Johnny Gaudreau, Meredith, tinha anúncio a fazer: está grávida do terceiro filho do casal.

Foi uma surpresa para a multidão presente no funeral, transmitido pela Liga Nacional de Hóquei (NHL, na sigla original). Quando Meredith Gaudreau subiu ao palco para lembrar o companheiro, que tinha apenas 31 anos, fez um anúncio. “Na verdade, éramos uma família de cinco”, revelou durante o seu elogio. “Estou na nona semana de gravidez com o nosso terceiro bebé. Foi uma surpresa total, mas, mais uma vez, o John estava radiante e muito entusiasmado.”

A gravidez não foi planeada, até porque o filho mais novo do casal, Johnny Jr, tem apenas 7 meses — a mais velha, Noa, tem 2 anos — e, por isso, Meredith ficou nervosa por anunciar ao marido que carregava um novo bebé. “Mas a reacção dele foi beijar-me e abraçar-me imediatamente, apesar de eu estar a conduzir”, partilhou, visivelmente emocionada, lembrando que “criaram uma família de cinco em apenas dois anos”, depois de se terem casado em Setembro de 2021. “Nem parece possível, mas encaro-o como a maior bênção. Que sorte tenho eu em ser a mãe dos três bebés do John, sendo o último uma bênção e tão especial apesar destas circunstâncias difíceis.”

E terminou, dirigindo-se directamente a Johnny: “Tu foste o meu para sempre e mal posso esperar até estarmos todos juntos de novo. Eu e os miúdos adoramos-te e temos orgulho em poder dizer que és nosso para sempre.”

Mas Meredith não é a única viúva que fica com um bebé sem pai. A cunhada, Madeline Gaudreau, mulher de Matthew, está grávida do primeiro filho do casal, que nasce em Dezembro. Nas últimas semanas, foi organizada uma página de angariação de fundos para apoiar a jovem e o bebé Tripp, que já reuniu mais de 750 mil dólares (cerca de 680 mil euros) em doações.

Matthew Gaudreau, de 29 anos, também estava ligado ao hóquei — recentemente tinha-se tornado treinador de uma equipa do ensino secundário, a Gloucester Catholic. Já Johnny tornou-se conhecido nos Calgary Flames e, mais recentemente, nos Columbus Blue Jackets.

A morte de ambos causou consternação na NHL, com o capitão dos Blue Jackets, Boone Jenner, a definir a tragédia como um “desgosto que as palavras por si só não podem definir”. No exterior da Nationwide Arena, em Columbus, centenas de fãs reuniram-se a 4 de Setembro para uma vigília a usar a camisola com que Johnny Gaudreau jogava — houve um momento de silêncio durante 13 minutos e 21 segundos em memória dos números das camisolas dos irmãos. “Enquanto continuamos a sofrer juntos, vamos continuar a partilhar as nossas memórias incríveis do John e de Mattie. Vamos manter as suas histórias vivas, mantê-las nos nossos pensamentos e nas nossas orações.”

Os colegas de equipa reuniram-se também para uma conferência de imprensa para recordar o “verdadeiramente único” Johnny Gaudreau. “Vamos sofrer, chorar e ser vulneráveis, mas vamos perseverar — porque é isso que o John teria querido”, declarou Boone Jenner, lamentando a forma trágica como os irmãos perderam a vida.

Foto Johnny Gaudreau Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports via REUTERS

O condutor do carro que atingiu os dois irmãos foi identificado como Sean Higgins, avança o The Washington Post. O homem foi acusado de dois homicídios em segunda grau no dia seguinte ao acidente, a 30 de Agosto, depois de admitir ter ingerido “cinco a seis cervejas” antes. Depois de ter sido presente a juiz, ficou em prisão preventiva a aguardar julgamento.

“Fomos postos de joelhos, mas nesse processo testemunhámos e recordámos que fomos abençoados através das vidas que John e Matty viveram. Estamos a ganhar força e vamos levantar-nos mais uma vez”, reagiu a família Gaudreau em comunicado. A irmã de ambos, Katie, devia ter-se casado a 30 de Agosto e Johnny e Matthew iam ser padrinhos da união. O casamento foi cancelado.