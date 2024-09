Internacional francês Ben Yedder acusado de agressão sexual, após detenção

O avançado francês Ben Yedder foi detido, durante o fim-de-semana, depois de uma mulher, “nascida em 2001”, o ter acusado de agressão sexual, relatando uma situação que terá ocorrido na noite de sexta-feira no interior do automóvel do atleta.

O jogador foi libertado na tarde de domingo, com indicação para se apresentar em tribunal a 15 de Outubro para responder por “agressão sexual em estado de intoxicação evidente, recusa de obediência e condução sob o efeito do álcool”. A decisão levou o Ministério Público a agir, dando entrada com um pedido para a prisão preventiva de Yedder.

“A prisão preventiva parece ser a única forma de evitar qualquer risco de pressão sobre a vítima ou as testemunhas, de impedir qualquer repetição dos factos enquanto ele estiver sob controlo judicial por violação e de assegurar que ele permanece à disposição da justiça, tendo em conta o risco real de fuga”, observou o procurador de Nice, Damien Martinelli, citado pela AP. No entanto, a medida de coacção foi recusada.

Em vez disso, o jogador foi colocado sob vigilância judicial rigorosa, proibido de sair dos Alpes Marítimos, de sair de casa entre as 20h e as 6h, de frequentar bares e discotecas e de contactar a vítima. Além disso, deve apresentar-se às autoridades duas vezes por semana e submeter-se a tratamento médico.

O L'Equipe acrescenta que não é a primeira vez que Yedder enfrenta este tipo de acusação. No ano passado, num processo judicial separado, Ben Yedder foi acusado de “violação, tentativa de violação e agressão sexual”. Já em 2012, esteve entre os cinco jogadores da selecção sub-21 francesa que foram suspensos pela Comissão de Disciplina da Federação Francesa de Futebol (FFF) por terem viajado de táxi, na noite seguinte à primeira mão do play-off de acesso ao Euro 2013 de sub-21, de Le Havre até Paris, para frequentarem uma discoteca da capital francesa. Os outros eram Antoine Griezmann, Chris Mavinga, M’Baye Niang e Yann M'Vila.

Em cinco temporadas no Mónaco, o internacional francês, de 34 anos, marcou 118 golos em 201 jogos em todas as competições, tornando-se o segundo melhor marcador de sempre do clube, atrás do avançado argentino Delio Onnis (223). Yedder tem 19 internacionalizações pela França, a última das quais em Junho de 2022, estando actualmente sem clube.