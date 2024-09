Idris Elba e Keir Starmer unem-se no combate à “crise” das armas brancas

O actor Idris Elba acaba de lançar uma nova coligação para combater o crime com facas na Grã-Bretanha entre os mais jovens. A Coalition to Tackle Knife Crime foi apresentada oficialmente, nesta segunda-feira, no Ministério do Interior, com o apoio do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que definiu o problema como uma “crise nacional que precisa de ser enfrentada”.

“Precisamos de atacar as causas profundas do crime com armas brancas, e não apenas os sintomas. A coligação é um passo positivo para reabilitar as nossas comunidades de dentro para fora”, declarou também Idris Elba, que, no último ano, tem sido voz activa para o problema nacional, exigindo a proibição imediata das catanas e das chamadas “facas zombie” — armas de lâmina originalmente inspiradas nos filmes de zombies.

A organização vai focar-se em criar grupos de consciencialização para os perigos das armas brancas, através de “líderes de comunidade” entre os mais jovens, explica o Ministério do Interior, em comunicado. Entre as missões da associação está também o apoio às famílias afectadas por este tipo de crime com o testemunho de pais e mães que já passaram pelo mesmo.

Além de Idris Elba (que tem uma fundação própria, a Hope) e do próprio Keir Starmer, a coligação envolve empresas de tecnologia, organizações desportivas, professores, polícias e representantes do sistema nacional de saúde britânico (NHS, na sigla original), detalha o comunicado. “Não ficaremos de braços cruzados enquanto se perdem vidas preciosas e se destrói o futuro dos jovens”, prometeu a ministra do Interior, Yvette Cooper, que também participou na reunião, citada pela Sky News.

Foto Keir Starmer Ian Vogler/Pool via REUTERS

Contudo, ainda não foram detalhadas iniciativas políticas, além da já prometida proibição das facas zombie, bem como o aumento da pena máxima para a importação, fabrico, posse e venda destas armas, que foi anunciada em Agosto do ano passado, mas que Elba considera que o Parlamento ainda não deu a atenção merecida.

A Coalition to Tackle Knife Crime (Coligação para combater o crime com facas, numa tradução livre) pretende pressionar o Parlamento com dados sobre os crimes com armas brancas, particularmente aqueles que envolvem jovens, muitos que compram as facas na Internet — outro dos temas urgentes para a associação. De acordo com os últimos dados disponíveis, até Junho de 2023, na Grã-Bretanha, cerca de 247 pessoas perderam a vida com o envolvimento de uma faca ou de um instrumento cortante, sendo que muitas das que morreram eram adolescentes ou tinham 20 e poucos anos. Já em Julho, um jovem de 17 anos, munido de arma branca, atacou um grupo de crianças, reunido num evento de tributo a Taylor Swift: três meninas, uma de nacionalidade portuguesa, morreram; oito sofreram ferimentos, cinco com gravidade.

A tragédia deu origem a motins, sobretudo motivados pela informação falsa de que o atacante era muçulmano e filho de refugiados, que resultariam em cerca de 1300 detidos, dos quais quase 250 receberam ordem de prisão.

“Enquanto director do Ministério Público, vi em primeira mão o impacto devastador que os crimes com facas têm nos jovens e nas suas famílias”, lamentou Keir Starmer, que promete estar empenhado no tema. “Vamos aproveitar este momento para nos unirmos como país — políticos, famílias das vítimas, os próprios jovens, líderes comunitários e empresas de tecnologia — para reduzir para metade o crime com facas e recuperar as nossas ruas.”

Foto Idris Elba Ian Vogler/Pool via REUTERS

O trabalho da associação tem uma meta de dez anos para resolver o problema que também já foi apresentado ao rei, Carlos III, pelo próprio Idris Elba em Julho deste ano. “Não é realista pensar que os crimes com facas podem ser extintos, mas podemos abordar os atributos que lhe estão associados”, terminou o actor.