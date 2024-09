Harvey Weinstein sentiu-se mal e foi operado de urgência ao coração

Harvey Weinstein, que está a cumprir uma pena de prisão em Nova Iorque, foi levado para o hospital no domingo à noite, noticiaram os meios de comunicação norte-americanos. O antigo produtor de cinema no centro do escândalo #MeToo ter-se-á sentido mal durante o fim-de-semana e foi operado de emergência ao coração esta segunda-feira.

Weinstein está na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Bellevue, em Nova Iorque, “com diversos problemas de saúde sérios que precisam de um tratamento constante”, disse Craig Rothfeld, que presta aconselhamento prisional a Weinstein.

Ainda de acordo com Rothfeld, o produtor condenado em 2020 a 23 anos de prisão por violação e avanços sexuais não consentidos contra duas mulheres – uma pena entretanto revogada por um tribunal de recurso nova-iorquino – tinha “uma quantidade maciça de líquido nos seus pulmões e coração” antes da cirurgia.

Weinstein, de 72 anos, foi ainda condenado a uma pena de 16 anos de prisão por crimes sexuais cometidos em Los Angeles e aguarda julgamento num outro caso em Nova Iorque.