Estrelas do K-pop tornam-se modelos, com marcas de moda de olho na sua base de fãs

Os Stray Kids são apenas um de um número cada vez maior de ídolos do K-pop que as casas de moda de luxo estão a recrutar como embaixadores, à medida que procuram explorar os seus seguidores globais.

O criador norte-americano Tommy Hilfiger esteve presente numa série de fatos feitos por medida usados na Met Gala deste ano pelas estrelas de K-pop Stray Kids. Os oito membros da boys band sul-coreana, embaixadores da marca Tommy Hilfiger, causaram um frenesim online quando se tornaram o primeiro grupo K-pop a participar no prestigiado evento de moda de Manhattan, em Maio.

“Fizemos uma etiqueta especial Tommy Hilfiger with the Stray Kids e eles adoraram, nós adorámos e penso que ficará na história como provavelmente um dos projectos mais excitantes que tivemos até hoje”, disse Hilfiger à Reuters antes do seu desfile da Semana da Moda de Nova Iorque neste domingo.

“Fomos, se não a marca mais falada na Gala do Met, uma das marcas mais faladas na Gala do Met... (…) foi o momento apropriado”.

Os Stray Kids são apenas um de um número cada vez maior de ídolos do K-pop que as casas de moda de luxo estão a recrutar como embaixadores de marca, à medida que procuram explorar os seus seguidores globais.

No ano passado, cerca de 30 estrelas do K-pop foram nomeadas como novos rostos de marcas como Versace e Dior, enquanto nos últimos dois meses, Lisa das BLACKPINK, Jin dos BTS e Karina da Aespa foram anunciadas como embaixadoras das marcas Louis Vuitton, Gucci e Prada, respectivamente.

“Os ídolos do K-pop construíram os seus próprios seguidores. Construíram a sua própria comunidade... e, por isso, quando as marcas trabalham com eles, não só obtêm a cobertura da imprensa por trabalharem com essas estrelas do K-pop, como também obtêm essa enorme comunidade de seguidores”, afirmou Alison Bringe, directora de mercado da empresa de dados e tecnologia Launchmetrics.

“E, devido a estas diferentes vozes que apoiam as estrelas do K-pop, isso está a gerar uma quantidade fenomenal de valor de impacto mediático que é consideravelmente superior ao das celebridades ocidentais.”

Num relatório sobre a Semana da Moda Masculina de Paris Primavera/Verão 2025 de Junho, a Launchmetrics afirmou que a Coreia do Sul foi classificada como a terceira região de maior impacto, a maior parte do qual foi gerado por celebridades sul-coreanas.

As estrelas do K-pop estão agora entre as celebridades mais esperadas nos desfiles da semana da moda e, frequentemente, são as mais aplaudidas pelos fãs que aguardam no exterior. Como é habitual, são esperadas muitas nesta temporada de desfiles que, depois de Nova Iorque e Londres, culmina em Milão e Paris.

“Quando se olha para os fãs de K-pop, é óbvio que gostam dos membros, mas também gostam do brilho e do glamour do K-pop. Cada grupo tem o seu próprio estilo fantástico”, disse à Reuters Lily da NMIXX, embaixadora da Loewe. “A moda é muito importante para o K-pop e o K-pop é muito importante para a moda”.