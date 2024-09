À Volta do Mundo à boleia dos desenhos de Yves Hänggi

A exposição do pintor e ilustrador suíço, que em 2015 deu a volta ao mundo, vai estar na livraria Palavra de Viajante, em Lisboa, até ao dia 4 de Outubro.

Muitos dos seus desenhos nascem num caderno entre dezenas de cadernos, cujas páginas em branco guardam personagens angustiantes e sombrias e detalhes das viagens solitárias que são a sua vida — como a imagem daquele jovem cambojano, sozinho entre barcos e casas de bambu palafitadas encavalitadas.

Yves Hänggi é designer gráfico, pintor e ilustrador, formado pela Escola Cantonal de Artes Visuais de Biel (Suíça). Nasceu em 1966 e antes de fazer cinquenta anos, nas vésperas de se reformar, decidiu desistir de algumas coisas mundanas para se dedicar apenas à sua arte, uma escolha tão radical quanto a sua arte. “O tempo passa, é urgente fazer o que quero: criar e desfrutar de uma vida cheia de paixões".

Os seus desenhos vão estar expostos na livraria de viagens Palavra de Viajante (com apoio da Embaixada Suíça), na Rua de São Bento, 34, Lisboa, a partir do dia 11 de Setembro (18h) e até dia 4 de Outubro, e a selecção À Volta do Mundo, a sua quarta exposição em Portugal, procura precisamente apresentar Hänggi na sua essência, na sua vida intensa de sobriedade monocromática, nas personagens e nas paisagens que dão corpo à sua própria história.

O seu universo artístico alimenta-se do desenho underground, da banda desenhada alternativa, da figuração livre, da arte singular e da arte bruta, influências que mistura através de vários formatos, suportes e técnicas (acrílico, tinta nanquim, giz, colagem, serigrafia...).

Yves Hänggi é um explorador, coleccionador de diários de viagem — como aquela, à volta do mundo, que preencheu o ano de 2015 e muitos cadernos.

O seu trabalho foi exibido na Suíça, França, Bélgica, Alemanha, Holanda, Portugal, EUA, Turquia, Madagáscar e foi publicado por editoras suíças e estrangeiras. Participou também em diversas residências artísticas em Paris, Berlim, Lisboa e Antananarivo.