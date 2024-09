Lisboa tem tomates, tomates e mais tomates na Praça Beato

Provas de tomate cru, degustação de pratos criados por três chefs, cocktails à base de tomate e workshops (para crianças e adultos). No dia 15 de Setembro, na Praça, no Beato, em Lisboa, ainda há espaço para um debate sobre a cultura do tomate Coração de Boi e o lançamento de dois livros.

"Com o Verão a prolongar-se cada vez mais até Outubro, é possível aproveitar para, entre amigos e família, celebrar a riqueza e a diversidade do tomate que se produz em Portugal – e que é, por razões climáticas, de qualidade excepcional." É por essa e por outras — para "dar voz aos produtores nacionais" e ao seu produto — que a Praça promove a Festa do Tomate e dá a conhecer algumas das dezenas de variedades produzidas em Portugal como o Coração de Boi do Douro, o Zebra verde, Indigo Rose Golden Berry, Viagem, entre outras.

Com a curadoria do jornalista Edgardo Pacheco, o evento conta com a presença de vários chefs que vão confeccionar pratos com as diferentes variedades: Margarida Dias (Cracker de Azeite com tomate assado, ovo a baixa temperatura e espuma de alho confitado); Gonçalo Ribeiro (Bife de Tomate sobre Salmorejo e Manjericão Roxo) e Miguel Castro e Silva (Milho de tomate e rojões de barriga de porco).

Também na sobremesa (a partir dos 7 euros) serão servidos gelados de diferentes variedades criados por Rui Pascoalinho. As provas de tomate estarão a cargo do produtor Miguel Neiva Correia, do Hortelão do Oeste, e de hortelãos do Douro.

O evento conta com workshops (Soluções criativas com tomate, 16h), com a chef Margarida Dias, no qual os participantes aprenderão a fazer pó de tomate, concentrado de tomate, pesto de tomate e até goma de tomate.

Durante o dia também é possível assistir ao debate Coração de Boi – o príncipe do tomate português, que conta com a participação dos fundadores do projecto Tomate Coração de Boi do Douro, Edgardo Pacheco e Abílio Tavares da Silva, a que se vai juntar Jorge Raiado, da Salmarim.

Serão ainda lançados os livros Tomate Coração de Boi do Douro — a outra riqueza do vale mágico e Tomate Coração de Boi, um guia de boas práticas sobre a cultura do tomate.