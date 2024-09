Taxa de depósitos e Certificados de Aforro aproxima-se, mas “travão” favorece bancos

A taxa média dos novos depósitos a prazo está em queda há sete meses consecutivos, fixando-se em Julho em 2,65% brutos para o prazo de um ano, menos 0,45 pontos percentuais face ao máximo de 3,10% atingido em Dezembro do ano passado. Esta descida aproxima a rentabilidade do produto dos bancos da dos Certificados de Aforro (CA) da série F, que é de 2,5% ilíquidos. Mas apesar desta aproximação, os novos depósitos têm crescido, atingindo um montante recorde de 12,5 mil milhões de euros, enquanto as novas subscrições do produto do Estado têm diminuído, não conseguindo compensar os resgates, muitos deles por terem atingido a maturidade.

