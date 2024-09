Bruxelas ganha caso contra Google com coima de 2,4 mil milhões de euros

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) recusou aceitar um recurso da Google contra a decisão da Comissão Europeia que condenou a gigante tecnológica ao pagamento de uma coima de 2,4 mil milhões de euros por abuso da sua posição de domínio no mercado dos serviços de pesquisa online, naquela que foi a sua maior multa anti-concorrência até àquela data.

Em 2017, a Comissão aplicou à Google uma coima de cerca de 2,4 mil milhões de euros por abuso de posição dominante nos “vários mercados nacionais da pesquisa na Internet ao ter favorecido o seu próprio serviço de comparação de produtos face ao dos seus concorrentes”, recorda o TJUE, num comunicado divulgado esta terça-feira.

A Google e a sua casa-mãe, a Alphabet, procuraram anular a coima da Comissão, mas, em 2021, o Tribunal Geral da União Europeia (TGUE) confirmou-a. As duas empresas tentaram então o recurso para o TJUE, que negou provimento e validou o acórdão do Tribunal Geral.

Este não é o único processo que opõe a Google à Comissão Europeia e em particular à comissária da Concorrência, Margrethe Vestager. Em 2018, a gigante tecnológica foi também condenada ao pagamento de uma coima por práticas anti-concorrenciais que mais uma vez atingiu um valor recorde de 4,3 mil milhões de euros, reduzidos pelo tribunal para 4,1 mil milhões, devido a abuso de posição dominante relativamente ao sistema operativo Android.

Sob este caso concreto da pesquisa na Internet, a Direcção-Geral da Concorrência, detectou abusos de posição dominante da Google em treze Estados-membros ao favorecer, “nas suas páginas de resultados de pesquisa geral, os resultados do seu próprio serviço de comparação de preços face a serviços de comparação de preços concorrentes”.

Na decisão divulgada em Junho de 2017, a Comissão explicou que a Google “apresentava os resultados de pesquisa do seu serviço de comparação de preços em primeiro lugar”, dando-lhes particular destaque com “informações visuais e de texto atractivas”.

Pelo contrário, “os resultados de pesquisa dos serviços de comparação de produtos concorrentes só apareciam como simples resultados genéricos (apresentados sob a forma de hiperligações azuis)”, tornando-se susceptíveis de serem “apresentados numa posição inferior por algoritmos de ajustamento nas páginas de resultados gerais da Google”, descreve o TJUE.

Por abuso de posição dominante no mercado dos serviços de pesquisa geral na Internet e de serviços de pesquisa especializada de produtos, a Comissão aplicou à Google uma coima de 2,424 mil milhões de euros, sendo a Alphabet, enquanto única accionista da Google, solidariamente responsável pelo montante de 523 milhões.

No comunicado desta terça-feira, o TJUE recorda que o direito da UE “não proíbe a existência em si mesma de uma posição dominante, mas apenas a sua exploração abusiva” e, em especial, os comportamentos das empresas que restringem “a concorrência pelo mérito” e que podem “causar um prejuízo às empresas individuais e aos consumidores”.

Entende assim o TJUE que o Tribunal Geral “determinou correctamente que, atentas as características do mercado e as circunstâncias específicas do presente processo, o comportamento da Google foi discriminatório e não era abrangido pela concorrência pelo mérito”.