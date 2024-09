Sub-21 de Portugal vencem na Croácia e ficam a um empate do Euro 2025

A selecção portuguesa sub-21 venceu, nesta terça-feira, a Croácia por 2-0, em jogo do grupo G de qualificação para o Campeonato da Europa da categoria, em 2025. A equipa nacional ficou agora a um ponto de estar presente na competição.

Paulo Bernardo (50') e Carlos Borges (88') foram os autores dos golos portugueses, numa partida em que foi quase sempre melhor do que o seu adversário.

Com este resultado, a Portugal basta apenas somar um ponto nas duas partidas que ainda tem para disputar nesta fase de qualificação, frente a Andorra as Ilhas Feroé. A selecção orientada por Rui Jorge conta sete vitórias e uma derrota no agrupamento.

Os vencedores dos nove grupos de qualificação e os três melhores terceiros seguem para a fase final do Europeu de 2025, na Eslováquia, enquanto os restantes segundos colocados jogam um play-off para encontrar as últimas três vagas.