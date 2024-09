Sporting SAD com um lucro de 12 milhões de euros na época passada

As contas sportinguistas continuam no verde pelo terceiro ano seguido.

A Sporting SAD fechou a temporada 2023/2024 com um resultado líquido de 12,1 milhões de euros. Um resultado histórico, uma vez que é a primeira vez que os “leões” apresentam contas no “verde” em três exercícios consecutivos.

O volume de negócios da SAD sportinguista durante o período em análise atingiu os 246,7 milhões. Uma verba histórica considerando que se tratou de uma temporada sem Liga dos Campeões, conforme recorda a administração “leonina” no documento enviado à CMVM.

Muito deste montante resulta do rendimento conseguido com a transacção de jogadores, que na época passada atingiu os 143,5 milhões, destacando-se aqui as vendas de Ugarte e Pedro Porro.

O plantel do campeão nacional atingiu os 108,4 milhões de euros, mantendo a tendência de valorização, levando a um aumento do activo em 56,5 milhões, que totaliza agora um valor de 374,4 milhões de euros.

Os “leões” registaram ainda capitais próprios positivos - valor de activo em comparação com o passivo - de 21 milhões, o que sucede pelo segundo ano consecutivo.

Nota também para um volume de negócios recorde registado na área do merchandising, que atingiu os 15,2 milhões.

No lado das despesas, os gastos com pessoal aumentaram em 13,9 milhões, justificados pelo “pagamento de prémios de desempenho” e um “aumento da remuneração dos jogadores, equipa técnica e staff”.