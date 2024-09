A Inglaterra parece “fresca” com um treinador interino

Toby Melville / ACTION IMAGES VIA REUTERS

Dois jogos, duas vitórias, zero golos sofridos, quatro golos marcados, domínio dos jogos e muitos lances de perigo. Está a ser assim a Liga das Nações para a Inglaterra, que voltou a vencer na Liga B, desta vez nesta terça-feira, com triunfo por 2-0 frente à Finlândia.

Depois de bater a Irlanda por 2-0, a selecção inglesa voltou a passar sem especial problema e tem meio caminho andado para regressar à Liga A, a primeira divisão da Liga das Nações.

Em Wembley, a equipa voltou a dar boa conta de si, novamente sob o comando de Lee Carsley, treinador interino – que pode ou não ficar como técnico definitivo.

Um médio de segundo nível no futebol britânico, Carlsey já assumiu que se vê, agora, mais como um treinador de campo do que como um manager à inglesa, como era Gareth Southgate. Nessa medida, caberá à Federação inglesa decidir que tipo de líder quer – Carsley já assumiu não ter especial talento para a comunicação ou a gestão do lado extra-futebol, preferindo limitar-se a treinar.

E, até ver, parece ter predicados. A equipa apareceu nesta Liga das Nações mais solta e, sobretudo, com mais soluções ofensivas do que no Euro 2024, prova na qual a posse de bola nem sempre significou oportunidades de golo.

Nesta terça-feira, chegou a massacrar a Finlândia, cuja resistência ruiu aos 57', com um grande golo de Harry Kane. O avançado do Bayern bisou aos 76', numa partida na qual Carsley voltou a chamar jogadores que não foram ao Europeu: Angel Gomes e Rico Lewis foram titulares, Madueke e Colwill entraram na segunda parte.

Ainda neste grupo, a Grécia segue com os mesmos seis pontos, depois de bater a Irlanda por 2-0.

Destaque ainda para o empate (2-2) entre Países Baixos e Alemanha. Reinjders, Dumfries, Kimmich e Undav fizeram os golos de uma partida que deixa neerlandeses e alemães com quatro pontos, mais três do que Hungria e Bósnia.