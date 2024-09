The White Stripes processam Donald Trump por uso indevido de Seven nation army

Jack e Meg White juntaram-se para levar Trump a tribunal porque a sua campanha usou, sem autorização, o tema do duo. E criticam ainda as políticas do antigo Presidente norte-americano.

Não são os únicos a reagir à utilização não autorizada das suas canções em comícios da campanha que quer pôr Donald Trump outra vez na Casa Branca, mas os White Stripes parecem mais determinados do que os restantes.

Segundo a Pitchfork, Jack e Meg White fizeram queixa em tribunal contra o antigo Presidente norte-americano e actual candidato à reeleição pelo uso de Seven nation army, canção do seu álbum Elephant, de 2003, num vídeo de propaganda publicado no mês passado pela vice-directora de comunicações da campanha do republicano, Margo Martin.

A queixa submetida pelos White Stripes faz referência, aliás, a seis violações dos direitos de autor, detalha esta publicação online especializada em notícias do mundo da música.

Para além de deixar claro que Trump e a sua campanha “pisaram indiscriminadamente os direitos legais dos requerentes” e ignoraram todos os protestos do duo pelo uso indevido das suas criações no período que antecedeu esta acção em tribunal, a queixa enfatiza ainda que os White Stripes “se opõem veementemente às políticas adoptadas e às atitudes tomadas pelo réu Trump quando era Presidente e àquelas que propôs para o segundo mandato que que agora quer conquistar”.

O processo deu entrada na segunda-feira num tribunal federal de Nova Iorque.

Os White Stripes nasceram em Detroit em 1997 e puseram fim ao seu percurso artístico no começo de 2011. Do seu portfólio de canções sobressaem êxitos como Fell in love with a girl, The hardest button to button e Seven nation army.

Jack (compositor, vocalista, guitarrista, pianista), que prosseguiu carreira a solo, e Meg White (bateria, percussão e vocal de apoio) formaram uma dupla rock norte-americana, que Mário Lopes, jornalista e crítico de música do PÚBLICO, descrevia assim em 2020, por ocasião do lançamento do seu aclamado Greatest Hits: “Modernos e anacrónicos, primitivos e arrojados, clássicos a subverter o classicismo rock’n’roll."