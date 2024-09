O Teatro Nacional São João vai ao “lado B” dos EUA e da Europa no início de 2024/2025

De David Foster Wallace ao teatro sérvio, e do 25 de Abril a reposições do acervo da casa, a instituição portuense desvendou os principais pontos da sua programação até ao final do ano.

“Noutra altura”, Nuno Cardoso teria “o soundbite ideal” para descrever uma programação como aquela que ocupará o Teatro Nacional São João (TNSJ), do qual é director artístico, até ao final do ano, e que foi divulgada esta tarde no Teatro Carlos Alberto (TeCA), “segunda casa” do TNSJ. “Mas cada vez mais me convenço de que isso é o que o espectador diz ao amigo à saída do espectáculo, e que, se tudo correr bem, fará com que ele volte.” A programação de uma casa de teatro, prosseguiu, “é para ser completada pelo público” e “questionada”; mantida “em aberto”, e não “parcelada em soundbites”.