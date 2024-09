Teatro Académico Gil Vicente com mais de 80 espetáculos em seis meses

A Meia Temporada da programação do Teatro Académico Gil Vicente (TAGV) de Coimbra, que comemorou esta segunda-feira 63 anos, vai promover mais de 80 propostas culturais entre Setembro e Fevereiro de 2025.

Ao longo destes seis meses, as iniciativas vão estender-se pelos domínios do teatro, cinema, música, exposições e do cruzamento disciplinar, com destaque para as parcerias com os agentes culturais da cidade, entre eles o Jazz ao Centro Clube, a companhia O Teatrão e a Escola da Noite.

"O TAGV tem um papel fundamental enquanto catalisador das dinâmicas culturais da cidade", disse o seu o director, Sílvio Correia Santos, na conferência de imprensa de apresentação da programação, salientando o robustecimento da rede, que se manifesta na actividade cultural da cidade "mais dinâmica e diversa".

No domínio do teatro, a Meia Temporada propõe sete espectáculos, dois deles em estreia absoluta - Frágua do Amor e Marionet - entre 12 e 13 de Dezembro e 14 a 16 de Novembro, respectivamente, e a apresentação nacional única da École des Maîtres, de 16 a 18 de Setembro, um importante projecto internacional de formação teatral avançada, de que o TAGV é parceiro.

Sílvio Correia Santos destacou que peça de teatro Frágua de Amor, com texto de Gil Vicente, que envolve a Escola da Noite e o Banco de Surunyo, "traduz muito bem esta ideia de parcerias e envolvimento multidisciplinar".

No capítulo musical, os destaques vão para a parceria com os Encontros Internacionais de Jazz, a 21 de Setembro, a actuação de Maro, a 3 de Outubro, o Festival Lux Interior, a 5 de Outubro, e o Ciclo Orphika, em Dezembro.

A terminar a temporada musical actua Carlos Bica, a 14 de Fevereiro de 2025, com um espectáculo intitulado Playing with Beethoven, que coloca em palco um acordeão, um DJ, um saxofone e um contrabaixo.

O cinema vai marcar Outubro e Novembro, com a realização da Festa do Cinema Francês, de 14 a 17 de Outubro, a Cinanima nas Universidades, de 23 a 30 de Outubro, e os Caminhos do Cinema Português, durante todo o mês de Novembro.

Além disso, haverá duas sessões de cinema todas as terças-feiras, começando em Setembro por uma retrospectiva dos filmes de Ingmar Bergman, alguns deles inéditos comercialmente em Portugal.

A programação aposta também numa iniciativa de proximidade com a Praça da República, junto à qual está instalado o TAGV, durante todo o dia 5 de Outubro, com uma programação diversificada e descentralizada que envolve espaços culturais, académicos, comerciais e profissionais, num cruzamento com outras instituições.

O TAGV vai apresentar, pela segunda vez, o ciclo Futuros e Assombrações, de 17 a 19 de Outubro, e o projecto Ressonâncias - saúde mental e storytelling, de 7 a 11 de Outubro, com curadoria de Rita Alcaire, sobre a investigação na saúde mental e a forma como se transpõe para o contexto das artes.

De 1 a 15 de Novembro vai também decorrer o ciclo Afro-Portugal 2024 - Mundos em Movimento, com curadoria da professora Catarina Martins, da Universidade de Coimbra, que pretende reflectir sobre a memória colonial portuguesa, o racismo e as artes africanas.

Por fim, o director do TAGV realçou a exposição 50 Anos a Colar Cartazes - que integra a comemoração do meio século da revolução do 25 de Abril de 1974 - que "reflete os movimentos políticos e ideológicos" da formação da democracia portuguesa.