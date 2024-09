Quarta na TV: da sátira de Family Guy à carta ambiental do Papa

CINEMA

Shutter Island

TVCine Action, 17h21

O xerife Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) e o seu parceiro Chuck Aule (Mark Ruffalo) são enviados para o Hospital Psiquiátrico Ashecliffe para descobrir o paradeiro de Rachel Solando, uma assassina que desapareceu da sua cela.

A única pista é uma folha de papel com uma pergunta indecifrável. Ninguém na instituição parece querer cooperar e há algo de particularmente misterioso com o Dr. Cawley (Ben Kingsley). Dirigido por Martin Scorsese, o filme baseia-se na obra Paciente 67, de Dennis Lehane.

Stronger - A Força de Viver

Hollywood, 21h30

Um drama de David Gordon Green que evoca os eventos reais de 15 de Abril de 2013, quando duas bombas explodiram durante a maratona de Boston. Jeff Bauman (interpretado por Jake Gyllenhaal) ficou gravemente ferido: ambas as pernas tiveram de ser amputadas. Depois da cirurgia, conseguiu identificar os autores do ataque, o que levou à captura dos responsáveis. Ao mesmo tempo que se tornava um herói nacional, via-se incapaz de lidar com a deficiência e o súbito mediatismo.

SÉRIE

Family Guy

Disney+, streaming

A plataforma acolhe a 22.ª temporada da sitcom de animação que mora na casa dos Griffin. O clã encarna uma sátira retorcida ao modo de vida americano, insistindo em deixar à porta tudo o que tenha a ver com politicamente correcto – não tivesse ela saído da mente de Seth MacFarlane, também responsável por American Dad, The Cleveland Show ou filmes como Ted e Mil e Uma Maneiras de Bater as Botas.

DOCUMENTÁRIO

A Carta: Uma Mensagem para a Nossa Terra

RTP2, 23h56

As preocupações ambientais do Papa Francisco estão em foco neste filme realizado por Nicolas Brown, em 2022. O pontífice católico regressa frequentemente a estas questões. Em 2015, expressou-as na encíclica Laudato Si’, a primeira na história do Vaticano dedicada em exclusivo ao ambiente. É a essa carta de apelo ao “cuidado da casa comum” que alude o título do documentário.

INFORMAÇÃO

Outras Histórias

RTP1, 21h01

O episódio de hoje embarca em duas viagens peculiares. Primeiro, vai Até onde der com Daniel Estima e Gonçalo Runa, dois amigos que se fizeram à estrada ao volante de um carro velho (o mais barato que conseguiram encontrar), com África do Sul no horizonte – spoiler: ficaram a meio do caminho.

Segue-se uma aventura a pedalar, desenhar e fotografar, intitulada Quando os desenhos falam e protagonizada pelo casal Luís Simões e Anisa Subekti a bordo da sua Bike & Sketch Tour Portugal.

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional, é convidado pelo jornalista Vítor Gonçalves para uma entrevista em torno de questões como a valorização da carreira militar, o posicionamento face à Guerra na Ucrânia e o investimento correspondente à renovação do compromisso com a NATO. À conversa virá também o seu papel na liderança do CDS-PP para o regresso do partido ao Parlamento e a um cargo de relevo no Governo.

PRÉMIOS

Video Music Awards 2024

MTV, 1h

Directo. A UBS Arena, em Nova Iorque, acolhe a entrega dos galardões em forma de astronauta que premeiam os melhores videoclipes, com Megan Thee Stallion como anfitriã. Taylor Swift sai à frente na corrida, com 12 nomeações, seguida de Post Malone com 11 e de Eminem com oito.

Este encarrega-se da abertura do evento, com uma actuação apoiada no álbum que lançou este ano, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). Ao palco sobem também Anitta, LL Cool J, Shawn Mendes, Lenny Kravitz e Camila Cabello, entre outros. Uma hora e meia antes do espectáculo, a MTV entra em ligação directa à passadeira vermelha.

INFANTIL

Alice na Sua Maravilhosa Pastelaria

Disney+, streaming

Segunda temporada da série animada que explora o País das Maravilhas pelos olhos da pequena Alice, uma pasteleira de mão cheia graças ao livro de receitas mágico que herdou da bisavó, a Alice de Lewis Carroll.