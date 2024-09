A linguagem e o teatro testados pelos Forced Entertainment

If All Else Fails, no Teatro do Bairro Alto, Lisboa, é um teste que nunca se revela por inteiro. Mas em que Tim Etchells e companhia experimentam os limites da linguagem e a humanidade que nos resta.

Cathy Naden e Seke Chimutengwende são umas jóias de pessoas. Ou talvez sejamos nós, espectadores/as, essas jóias de pessoas. Passados alguns minutos dessa sugestão inicial, no entanto, passamos a ser gente pouco recomendável, movida por maus instintos – nós ou os actores, nós e os actores. If All Else Fails, peça intimista dos Forced Entertainment estreada em 2023 e com várias apresentações neste que é o ano do 40.º aniversário da companhia – entre as quais a passagem pelo Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, nas próximas quinta e sexta-feira –, coloca Naden e Chimutengwende em palco durante hora e meia, avançando, pouco a pouco, a reboque da linguagem.