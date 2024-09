HBO procura jovens actores para nova série baseada em Harry Potter

A HBO vai produzir uma nova série baseada nos romances de J. K. Rowling protagonizados por Harry Potter, anunciou esta terça-feira a BBC, e está já a receber candidaturas para os papéis do jovem feiticeiro e dos seus dois inseparáveis amigos e condiscípulos na escola de feitiçaria de Hogwarts: Hermione Granger e Ron Weasley.

Para serem elegíveis para os papéis popularizados por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint na adaptação cinematográfica, os candidatos terão de ter, em Abril de 2025, entre nove e 11 anos de idade, devendo ainda residir no Reino Unido ou na Irlanda.

A convocatória sublinha o compromisso do projecto com um elenco “inclusivo e diverso” e pede para cada papel “actores qualificados, independentemente de etnia, sexo, deficiência, raça, orientação sexual, identidade de género ou qualquer outra condição protegida por lei, salvo indicação expressa em contrário”.

Os interessados deverão para já enviar dois vídeos, no primeiro dos quais dirão um poema breve ou uma passagem de ficção que não seja extraída dos livros de Harry Potter. No segundo, é-lhes pedido que falem um pouco de si próprios e indiquem a data de nascimento, a sua altura e o lugar onde vivem. E recomenda-se-lhes que não procurem camuflar os seus sotaques.

A série não tem ainda data de lançamento prevista, mas a convocatória assume que a expectativa é de que possa ser rodada no Reino Unido em 2025 e 2026.

O que já se sabe é que o argumento será de Francesca Gardiner e a realização estará a cargo de Mark Mylod, uma dupla que já colaborou na série Succession.

A previsão da HBO é a de que a série venha a ter sete temporadas, cada uma delas adaptando um dos livros da saga.

Os três actores que interpretaram as personagens principais nos oito filmes realizados a partir da obra de Rowling – a adaptação do sétimo e último volume, Harry Potter e os Talismãs da Morte, deu origem a dois filmes – foram escolhidos em Agosto de 2000 a partir de uma convocatória semelhante a esta. Rupert Grint, por exemplo, que tinha então 12 anos, candidatou-se ao papel após ter assistido a um programa do canal infantil da BBC em que noticiaram a abertura da convocatória para o elenco.

Daniel Radcliffe já comentou que estava entusiasmado com a ideia de assistir a esta nova série, na qual não espera aparecer como actor. “Acho que quiseram, com muita sensatez, um começo limpo, e não sei se resultaria bem algum de nós ter ali qualquer intervenção”, acrescentou. “Fico muito contente de ser apenas mais um a assistir”.