Missão da SpaceX para colocar civis a caminhar no espaço lançada com sucesso

O relógio já marcava as 10h23 (hora de Portugal continental) quando a SpaceX lançou com sucesso a primeira de três missões apelidadas de Polaris Dawn. O que são? A concretização de parte das ambições da SpaceX, de Elon Musk, em tornar o voo espacial acessível a quem não seja astronauta (desde que consiga pagar as dispendiosas viagens), mas também uma série de novas conquistas para o mundo espacial – na última década cada vez mais alicerçado nas empresas privadas.

Revendo as conquistas que as missões Polaris Dawn, e esta primeira em particular, conseguirão, há várias novidades. Pela primeira vez, um voo espacial totalmente privado vai tentar um passeio espacial – sem astronautas das agências espaciais, como até aqui foi feito. Pela primeira vez, também, a cápsula Crew Dragon, que transporta os quatro tripulantes civis, conduzirá os passageiros mais longe do que qualquer viagem espacial tripulada desde a última missão Apolo à Lua, em 1972. Mais: se tudo correr como previsto, pela primeira vez duas mulheres baterão a marca dos 621 quilómetros de altura da astronauta norte-americana Kathryn Sullivan (recorde do voo mais alto na História, para já). A missão Polaris Dawn prevê alcançar uma altura máxima de 1200 quilómetros já neste primeiro dia de voo – duplicando o recorde actual para tripulantes espaciais femininas.

A bordo seguirão o multimilionário Jared Isaacman, fundador da empresa tecnológica de processamento de pagamentos Shift4, Scott Poteet, antigo piloto da Força Aérea norte-americana, Sarah Gillis, engenheira espacial e responsável pelas operações da cápsula, e Anna Menon, também engenheira espacial e responsável médica da Polaris Dawn.

Numa missão repleta de “primeiras”, não é, no entanto, a primeira vez que o financiador das missões Polaris Dawn, Jared Isaacman, vai ao espaço. Já em 2021, o empresário norte-americano tinha voado para o espaço noutra missão da SpaceX, naquela que foi a primeira missão espacial apenas com civis. Neste caso, no entanto, a missão Polaris Dawn terá cinco dias e marcará uma série de recordes – caso tudo corra como previsto.

Foto A descolagem da missão Polaris Dawn no Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos Joe Skipper/Reuters

Já no final de Agosto, a missão Polaris Dawn viu o seu lançamento adiado devido a uma pequena fuga de hidrogénio. Na manhã desta terça-feira (madrugada nos Estados Unidos), a descolagem do Centro Espacial Kennedy, na Florida, não contou com qualquer imprevisto.