Entre Pratos e Vinhos regressa ao Algarve em Outubro e Novembro

A Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) volta a organizar a iniciativa Entre Pratos e Vinhos, entre 17 de Outubro e 30 de Novembro. O objectivo é promover e valorizar os vinhos e a gastronomia da região, sobretudo em “época baixa, no Inverno”, lê-se num comunicado enviado pela CVA.

Este ano, na 2.ª edição, aos restaurantes aderentes à iniciativa que prepararão um menu a um preço especial (o ano passado foram mais de 20) vão juntar-se também hotéis da região. “Cada estabelecimento aderente deverá apresentar uma sugestão de menu constituído por um prato e um vinho certificado IG Algarve e/ou DO Lagoa, Lagos, Portimão e Tavira”, explica a CVA, presidida por Sara Silva. “Os estabelecimentos hoteleiros aderentes poderão ainda indicar uma sugestão de estadia.”

O mote da edição deste ano será, por isso, “Eat, Drink and Stay”, com as inscrições para espaços aderentes, restaurantes e hotéis, abertas até 30 de Setembro através de um formulário online.

No ano passado, a iniciativa contou com mais de 20 restaurantes em Albufeira, Lagos, Loulé, Lagoa, Faro, Portimão, Silves e Tavira. Os menus começavam nos 9 euros (e incluíam harmonizações como, por exemplo, uma sopa de berbigão à Bulhão Pato e um Negra Mole da Herdade Barranco do Vale) e chegavam aos 83 euros (no caso, uma cataplana algarvia para duas pessoas e um varietal de Sousão da Quinta dos Santos). Este ano, o número de espaços deverá aumentar, com a possibilidade também de descontos nas estadias.

De acordo com a CVA, a 1.ª edição “validou o contributo positivo para a região, não só pela promoção dos estabelecimentos aderentes durante todo o período em que decorreu, mas também pelo incentivo ao consumo”. Este ano, “tratando-se de uma acção focada na promoção dos vinhos da região do Algarve”, sublinha o organismo, o compromisso é o de fornecer aos parceiros “material educativo” sobre os vinhos do Algarve, com um vídeo e um livro.