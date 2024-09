Apple apresenta novo iPhone 16, sem IA em português

Não é propriamente uma surpresa: a apresentação do novo iPhone, esta segunda-feira, não antecipa as novas funcionalidades de inteligência artificial (IA) da Apple para o português de Portugal, nem para o português do Brasil. A Apple Intelligence ficará disponível no próximo mês em inglês, com a promessa da adição do chinês, japonês, espanhol e francês algures em 2025.

Como tem vindo a ser habitual, as novas funcionalidades vão sendo disponibilizadas progressivamente com o sistema operativo iOS 18, cuja versão final deverá estar disponível na próxima semana — a partir do modelo iPhone Xr.

Em síntese, a máquina de marketing da Apple volta a realçar a sua inteligência artificial — que deu a conhecer em Junho como Apple Intelligence — com auxiliares de escrita e edição de imagem. O novo iPhone 16 “marca o início de uma nova era”, diz Tim Cook, porque é o primeiro a suportar na base o sistema de IA da Apple — o modelo 15 Pro é o único dos antigos capaz de correr estes modelos, ou seja, no iPhone 15 e daí para trás a IA fica de fora. Os novos processadores A18 (no iPhone 16) e A18 Pro (no iPhone 16 Pro) já suportam as funcionalidades de IA.

Esteticamente, o iPhone 16 (a partir de 989 euros) é em tudo idêntico ao iPhone 15, mas ganhou um botão exclusivo para a câmara fotográfica, que vê algumas melhorias no 16 com a adição do modo fotografia macro. O modelo base tem dois tamanhos, com novos acabamentos e apresentação nova orientação das duas câmaras, capazes de gravar imagens para os óculos Vision Pro.

Foto Os iPhone 16 e 16 Pro ganharam um botão dedicado à gestão da câmara fotográfica Apple

O “action button” passa a estar disponível em todos os modelos. Os iPhone 16 e 16 Pro ganham ainda um novo botão dedicado à câmara fotográfica.

O iPhone 16 Pro (a partir de 1249 euros) e Pro Max vão continuar a ser os modelos mais apetrechado, com corpo em titânio e quatro cores. Com ecrãs ligeiramente maiores, respectivamente 6,3 e 6,9 polegadas, vê as câmaras melhoradas, com a de maior ângulo (ultra wide) a subir para os 48 MP. Vão também incorporar quatro microfones, capazes de gravar áudio imersivo.

Novo relógio e auscultadores

A apresentação pré-gravada na Califórnia começou por anunciar o novo Apple Watch 10 (a partir de 459 euros). O relógio que tem o formato habitual, mas é mais fino (9,7 mm), com opções em alumínio preto e dourado. O ecrã OLED é um pouco maior e mais brilhante que nos anteriores, com leitura melhorada nos ângulos laterais. Uma nova caixa em titânio (disponível em três cores) pisca o olho aos mais endinheirados (preços a partir de 809 euros).

Os relógios estão equipados com um novo processador S10, mais capacitado para melhorar, por exemplo, a qualidade das chamadas telefónicas. A marca sublinha também as funcionalidades ligadas à monitorização de parâmetros de saúde, com a nova app que detecta apneia do sono.

O Apple Watch Ultra 2 não foi renovado, mas está agora disponível em preto.

Foram também apresentadas melhorias para os AirPods Pro 2 (lançados no ano passado), com sistema de protecção de ruído alto, teste para detectar perda de audição e aumento de sensibilidade para pessoas com problemas de audição. Já os novos AirPods 4 (149 euros) aparecem com promessa de melhor som e com a opção de cancelamento de ruído (199 euros), função até aqui apenas disponível no modelo Pro. Os AirPods Max, dados a conhecer há quatro anos, vão estar disponíveis em novas cores e com carregamento por USB-C.

Todos os dispositivos da Apple anunciados hoje vão estar à venda em todos os mercados a partir do dia 20 de Setembro. Mais detalhes na página oficial.