O que esperar de 2024/25? Professores em falta, prioridade às aulas, novas provas

As “velhas” provas de aferição, introduzidas em 1999, vão ser substituídas por provas de monitorização da aprendizagem no ensino básico, todos os exames do secundário voltam a contar para a nota final dos alunos, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) apresentou às escolas novas prioridades para a distribuição do serviço lectivo e elaboração dos horários de professores. São várias as novidades anunciadas para o ano lectivo que arranca no próximo dia 12, mas tudo indica que a falta de professores se irá manter e até agravar-se. Este tem sido o maior problema dos últimos anos na área da Educação.

