Misericórdia vai assegurar consultas a mais 5000 utentes sem médico de família

ULS de Santa Maria diz que parcerias com sector social terão de continuar a existir até que SNS consiga dar resposta. Misericórdias admitem que USF C são mais atractivas do que “Bata Branca”.

Depois da resposta criada em 2023 para cerca de 5000 utentes sem médico de família da zona de Telheiras, em Lisboa, a Unidade Local de Santa Maria (ULSSM) vai alargar esse protocolo para 5700 pessoas e assinar mais duas parcerias com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) para assegurar assistência médica e de enfermagem a mais 5000 pessoas sem médico de família nos bairros do Padre Cruz e da Liberdade, em Campolide. Carlos Martins, presidente do conselho de administração da ULSSM, explica que há actualmente cerca de 100 mil utentes sem médico de família atribuído na área de influência da ULS e que irá manter este tipo de acordos com as misericórdias até que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) consiga dar resposta a estas pessoas.