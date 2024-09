Ministério aumenta para 450 euros o valor máximo do subsídio para professores deslocados

O valor máximo do subsídio de apoio a professores deslocados será de 450 euros em vez dos 300 inicialmente anunciados, informou o ministro da Educação no final de uma nova reunião com os sindicatos, que decorreu na manhã desta segunda-feira.

Os 450 euros será o montante a atribuir aos professores que dêem aulas a mais de 300 quilómetros da sua residência fiscal. O valor mínimo mantém-se nos 75 euros para docentes que estejam a uma distância de 70 quilómetros.

Os sindicatos de professores tinham defendido que os valores iniciais propostos para o subsídio de deslocação fossem revistos em alta, o que foi parcialmente atendido pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI). O ministério concordou também em alargar a todos o universo potencial de beneficiários a todos os grupos de recrutamento (disciplina), mas manteve a premissa inicial: o subsídio será apenas para professores colocados em escolas com mais carência de docentes, que se localizam sobretudo nas regiões de Lisboa e do Algarve.

Tantos os sindicatos de professores, como os directores consideram que este modelo de apoio põe em causa a equidade entre docentes, já que deixa de fora muitos professores que percorrem diariamente longas distâncias e que não terão direito a subsídio de deslocação por darem aulas em escolas sem falta de docentes.

Esta desigualdade também se faria sentir no interior das escolas caso se tivesse mantido o outro requisito inicial para a atribuição do subsídio ser pago só a professores das disciplinas com maior carência de docentes, como são o caso de Português ou Matemática.

Em declarações aos jornalistas, Fernando Alexandre esclareceu que este apoio será também atribuído aos docentes que já se encontram colocados nas escolas mais carenciadas e não apenas aos professores que obtenham colocação no concurso extraordinário de vinculação, que o MECI pretende que se realize no 1.º período.

Sobre o aumento do valor máximo do subsídio de deslocação, o ministro apresentou-o como “mais um passo que permitirá tornar mais atractivas as posições que vão abrir” com o novo concurso para entrada no quadro.

Revisão da carreira docente a partir de Outubro

Fernando Alexandre indicou que, entre hoje e amanhã, serão enviados “mais detalhes” sobre este procedimento aos sindicatos. E que foi pedido a estes que enviem as suas contrapropostas “até ao fim da tarde desta terça-feira” de modo a que as novas medidas possam ser aprovadas em Conselho de Ministros, que se reunirá quarta-feira com este objectivo. O ano lectivo arranca no dia seguinte, 12 de Setembro.

O ministro da Educação frisou, de novo, que as medidas que vão ser aplicadas neste ano lectivo se destinam a reduzir o número de alunos sem aulas, mas não serão suficientes para resolver o “flagelo” da falta de professores, que se tornou um “problema estrutural”.

Fernando Alexandre voltou a defender que para ultrapassar esta “falha grave” da escola pública, que é ter alunos sem aulas, é necessário valorizar a profissão docente, o que terá de passar por “uma revisão da carreira”. A primeira reunião com esse objectivo já foi marcada com os sindicatos para 21 de Outubro.

A última revisão da carreira docente data de 2010, com Isabel Alçada como ministra da Educação e José Sócrates na chefia do Governo.