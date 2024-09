Escolas podem inscrever-se em projecto que “já melhorou alimentação” de 740.926 crianças

As escolas podem inscrever-se desde esta segunda-feira no projecto "Heróis da Fruta", uma iniciativa que já melhorou os hábitos alimentares diários de 740.926 crianças desde 2011, anunciou a Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI).

Segundo a associação, o projecto "Heróis da Fruta" é a maior iniciativa de educação para a alimentação saudável em Portugal, que no último ano lectivo registou a participação de 79.128 alunos, 3.522 turmas e 1.105 escolas.

Em 13 anos, o projecto melhorou os hábitos alimentares diários de 740.926 crianças, garantindo a ingestão da quantidade diária de frutas e hortícolas recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), popularizadas pela expressão "5 ao dia", adianta o mesmo comunicado.

"Em todos os distritos e regiões do país, incluindo Madeira e Açores, podem inscrever-se turmas com alunos em idade do pré-escolar ou de 1º ciclo de qualquer estabelecimento público ou privado", salienta a associação.

O presidente da APCOI, Mário Silva, defende a continuidade deste projecto nas escolas no próximo ano lectivo, sublinhando: "Os resultados muito positivos alcançados ao longo da última década de implementação deste projecto comprovam que estas iniciativas são fundamentais para assegurar que as crianças cresçam saudáveis".

As inscrições para a 14ª edição do projecto escolar "Heróis da Fruta" para o ano lectivo 2024/2025 podem ser feitas gratuitamente em www.heroisdafruta.com até ao final de Outubro.

Para implementar o método "Heróis da Fruta", será apenas necessário cada turma dedicar ao projecto cerca de cinco a 15 minutos diários durante 25 dias úteis.

O método "Heróis da Fruta" combina materiais educativos protagonizados por um grupo inspirador de personagens-modelo que ganham "superpoderes" através da ingestão de alimentos saudáveis e utiliza técnicas de educação não-formal como "storytelling" ou "gamification".

Todos os conteúdos "Heróis da Fruta" são desenvolvidos por uma equipa multidisciplinar de especialistas e respeitam os referenciais de nutrição infantil e alimentação saudável, educação para a saúde e literacia em saúde da OMS, da Direcção-Geral da Saúde e da Direcção-Geral da Educação (DGE).

No final do desafio escolar "Heróis da Fruta", todos os alunos recebem um conjunto de 20 prémios de participação (bilhetes grátis para zoos, aquários, museus...) e as turmas que concluam o desafio recebem ainda um livro por correio, além de se habilitarem ao "super prémio" por sorteio: a visita de uma mascote do projecto à escola (25 escolas serão premiadas).