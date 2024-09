Falta de informação marca início do trabalho da força-tarefa da AIMA

Decepção e tristeza dominam imigrantes no primeiro centro de atendimento para a regularização de documentos. Muitos dizem que não houve aviso de que só seria atendido quem tivesse agendamento.

Eram 8 horas da manhã desta segunda-feira (9/9) e já havia uma fila de cerca de 20 pessoas em frente ao Centro Hindu de Telheiras, o primeiro local de atendimento para a regularização dos 400 mil imigrantes sem autorização de residência por parte da força-tarefa (estrutura de missão, como é chamada pelo governo português) da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

Naquele momento, foi dado o aviso: só seriam atendidas as pessoas que tinham agendamento. Quem não tivesse marcação deveria se dirigir a um dos postos da AIMA. Nenhuma das pessoas da fila — cerca de metade era de brasileiros — tinha agendamento.

O mais angustiado era o carioca Francis Pinho, 36 anos. “Não havia nenhuma informação de que só seria atendido quem tivesse agendamento. Por telefone, não atendem. Por e-mail, não respondem”, reclama.

Primeiro da fila, Pinho tinha chegado ao Centro Hindu à meia-noite e meia. Trabalhando na área do turismo, dizia que não tinha condições de ir à AIMA no bairro lisboeta dos Anjos, para onde tinha sido enviado. “Eu preciso trabalhar”, exclama.

Foto Francis Pinho, o primeiro da fila, mostrando documentos que reuniu para sua legalização Jair Rattner

Há dois anos e três meses em Portugal, Pinho trabalhava com e-commerce e numa loja de roupas no Brasil. “Vim para Portugal pela segurança. É um país pacato. Não vejo muito policiamento em Portugal”, diz.

Alguns metros atrás na fila, a capixaba Teresa Lira, 42, teve uma primeira reação mais forte. “Estou muito triste. Não vou fazer mais nada (para a legalização). Portugal precisa de nós, imigrantes", brada ela, que trabalha em um lar de idosos.

Uns minutos mais tarde, mais calma, mudou o tom. “Agora, vou tomar o café da manhã e, depois, penso sobre isso. Cheguei às 5h40, e ainda não comi nada”, afirma.

Há um ano e oito meses em Portugal, Teresa relata que veio para passear e decidiu ficar. “Não voltei por causa da situação no Brasil, com violência e desgoverno. Enquanto não melhorar, não voltarei para lá”, diz.

Enfim, atendidas

Uma das primeiras a serem atendidas na fila foi a baiana de Vitória da Conquista Ingrid Stefani, 32, que chegou pouco depois das 8 horas da manhã. Há dois anos e três meses em Portugal, ela já tinha a ida à AIMA para regularizar sua situação agendada. “Recebi um e-mail há três semanas remarcando para hoje, às 8h30”, relata.

Foto A baiana Ingrid Stefani, uma das primeiras ser atendida pela força-tarefa da AIMA Jair Rattner

Atualmente, ela trabalha num restaurante, mas, no Brasil, atuava no comércio com a família. “Vim para Portugal para passear e, quando cheguei, vi a oportunidade de ter um documento europeu e agarrei essa oportunidade. Queria algo melhor para o meu futuro”, conta.

Também Yasmin Souza, 24, teve o agendamento remarcado para o primeiro dia do centro de atendimento de Telheiras, que chegou em torno das 9 horas. “Estava marcado para 2 de setembro, mas, no dia 30, recebi um e-mail adiando para hoje, às 9h30”, afirma.

Trabalhando no ramo de limpeza — no Brasil, era assistente de dentista —, Yasmin se queixa de desigualdade no tratamento. “É bastante demorado, mas não só aqui. Em outros serviços, também”, lamenta.

Atendimento

Segundo informação oficial da AIMA, o centro de atendimento de Telheiras, localizado no Centro Hindu, não vai receber pessoas sem agendamento. Para pessoas em Lisboa sem marcação, a agência conta com outros dois locais.

A AIMA destacou que, a partir desta segunda-feira, 9 de setembro, na Avenida António Augusto Aguiar nº 20, o atendimento será das 9h00 às 17h00, sendo que a entrega das autorizações de residência e de segundas vias ocorrerá das 12h00 às 16h00. Quem busca apenas informações deve ir à loja da AIMA situada na Rua Álvaro Coutinho 14, no bairro dos Anjos. Ali, o atendimento é feito sem que seja necessária marcação prévia.

Neste momento, a AIMA conta com 34 postos de atendimento em todo o país.