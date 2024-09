Margarida Balseiro Lopes: a ministra “corajosa” ou com “ambição excessiva”

A ministra da Juventude protagonizou alguns episódios mediáticos desde que se tornou deputada, do momento em que votou a favor da eutanásia, ao contrário do PSD, à defesa das “pessoas que menstruam”.

A jovem deputada e líder da JSD que, durante o tempo de Rui Rio à frente do PSD, foi contra a posição maioritária do partido para defender a eutanásia ou os debates quinzenais é hoje a ministra de Luís Montenegro que dá a cara pelo Governo para defender políticas para as pessoas LGTBQI+ ou o uso de linguagem neutra, apesar das divergências que isso cria com o CDS. Há quem a veja como alguém com "ambição excessiva" e ideias que "fogem ao PSD tradicional", mas também quem a apelide de "corajosa" e "verdadeiramente social-democrata".