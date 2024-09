O Governo fugiu das responsabilidades como os presos fugiram de Vale de Judeus

O silêncio da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, tem sido criticado. Questionada pelos jornalistas nos últimos dias, o gabinete da ministra tinha dito que a responsável pela tutela falaria assim que tivesse "os dados que precisa", o que estaria para "breve". Desde a fuga de cinco reclusos este sábado, 7 de Setembro, da prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre, que o Governo se escondeu sem prestar esclarecimentos.

