Fuga da prisão de Vale de Judeus: ministra da Justiça fala esta terça-feira

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, irá falar esta terça-feira sobre a fuga de cinco reclusos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre. A conferência de imprensa foi convocada para as 17h, no Ministério da Justiça.

Esta será a primeira vez que a ministra falará publicamente sobre a fuga de cinco reclusos este sábado, 7 de Setembro, da prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre, Lisboa. A fuga deu-se pelas 9h59 e foi apenas detectada perto da hora de almoço, quando um guarda se apercebeu de uma escada encostada a um dos muros da prisão.

Questionada pelos jornalistas nos últimos dias, o gabinete da ministra tinha dito que a responsável pela tutela falaria assim que tivesse "os dados que precisa", o que estaria para "breve".

O silêncio da ministra tem sido criticado. Duas das críticas chegaram este domingo, pela voz de Jorge Bacelar Gouveia, presidente do Observatório da Segurança e Criminalidade (OSCOT) organizada. O constitucionalista criticou o silêncio do Governo e considerou que a situação é "alarmante para o país", estranhando por isso que o executivo "que dirige a política interna de segurança de um país" não tenha dito nada. "Não estou a dizer que a ministra da Justiça se devia demitir, estou a dizer que se devia pronunciar. Então não dizem nada, nem o primeiro-ministro, nem a ministra?", perguntou.

Também Luís Marques Mendes considerou “estranho” e “insólito” que o Governo não tenha falado publicamente. "É muito estranho, para não dizer insólito, que passadas 24 horas não tenha dado uma palavra, em particular a ministra da Justiça. A ministra já devia ter vindo a público para dar a cara, dar explicações relativamente ao que aconteceu e o que se está a fazer", afirmou, no seu habitual espaço de comentário na SIC.

O conselheiro de Estado defendeu ainda que "o país vai querer mais do que um inquérito".

Também este domingo, a IL anunciou que o partido vai chamar "com carácter de urgência" a ministra da Justiça e as ex-ministras socialistas Francisca Van Dunem e Catarina Sarmento e Castro, para prestarem esclarecimentos no Parlamento sobre a fuga. Também o PS, confirmou ao PÚBLICO a deputada Cláudia Santos, irá ou votar a favor do pedido da IL ou apresentar também o seu próprio requerimento para ouvir a ministra da Justiça e o director-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves.