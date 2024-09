Os líderes regressam às aulas

Nestes próximos dias mais de 2 milhões de estudantes, pré-universitários e universitários, regressam às aulas. Perto de 400 milhões de euros serão gastos em material escolar. Boa parte desse material não será reaproveitado e reciclado de anos anteriores, gerando resíduos. A reutilização de materiais ainda é escassa. Esta é a forma como muitos olham para este regresso. Como um conjunto de dados a gerir e oportunidades económicas a aproveitar.

Todos os anos muitos de nós olham para esta fase do ano pensando no que não foi feito, olhando para o que podia ter sido feito mas quase nunca sobre o deve ser feito.

Ora, nós estamos a falar de escolas e universidades, estamos a falar de alunos que querem um futuro melhor e diferente. Estamos a falar de esperança, ambição, sonhos que são a massa da qual as revoluções/transformações são feitas.

Porque é isso que deve ser feito em 2024. Uma verdadeira revolução de comportamentos, liderada por alunos de todas as idades em todo o Portugal.

Precisamos de uma “revolução” liderada por jovens e para os jovens que se recusam a aceitar o mundo como ele está.

Não uma revolução silenciosa, mas um movimento audaz liderado pelos próprios jovens que redefina a relação que temos com os locais onde estudam, as terras onde vivem e transforme a educação num pilar fundamental da sustentabilidade.

Durante anos temos olhado para a sustentabilidade como um tema externo à nossa vida, como se fosse um problema criado por gerações anteriores e que é gerido por responsáveis políticos e económicos. Não é. É um desafio transgeracional que deve ser respondido por todos e onde as novas gerações não devem apenas ser educadas, mas “educar” os seus pais, responsáveis políticos, económicos nacionais e locais.

É nas salas de aula que se moldam as mentes que irão decidir o rumo das nossas sociedades. Às ciências, à matemática e à literatura temos de juntar a educação ambiental papel totalmente estrutural.

Está na altura de pedir a opinião da geração mais informada e conectada de sempre. Uma geração que tem acesso a mais informação sobre o estado do planeta do que qualquer outra. O que os torna líderes naturais da revolução verde. Contudo, para que possam assumir este papel, é necessário que lhes seja dada a oportunidade de agir.

A inovação real não se contenta com melhorias incrementais. É disruptiva, desafia o status quo e procura soluções para problemas antigos. É hora de olhar para o sistema educativo e questionar: porque não transformar as escolas em centros de produção e conhecimento sustentável? Onde cada projeto e cada atividade teriam uma componente ecológica? Porque não incentivar os jovens a desenvolver soluções para os desafios ambientais de cada localidade?

As escolas devem ser laboratórios de inovação, onde as práticas sustentáveis, além de ensinadas, devem ser vividas. Programas de reciclagem, projetos de compostagem ou iniciativas de economia circular devem ser integrados no dia-a-dia dos alunos. Precisamos de capacitar os alunos com as ferramentas, o conhecimento e, principalmente, a inspiração para agir com impacto.