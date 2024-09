Sondagens dão empate técnico entre Harris e Trump antes do debate de terça-feira

Sondagem New York Times/Siena College mostra que os eleitores querem saber mais sobre a candidata do Partido Democrata.

O candidato presidencial republicano Donald Trump e a sua opositora democrata, a vice-presidente Kamala Harris, chegam ao primeiro e até agora único debate acordado entre as duas campanhas, marcado para terça-feira, numa situação de empate técnico, de acordo com uma sondagem nacional realizada pelo New York Times e pelo Siena College.

Trump está um ponto percentual acima de Harris, 48%-47%, de acordo com a sondagem divulgada neste domingo, uma diferença que está bem dentro da margem de erro de três pontos da sondagem, o que significa que a vitória está ao alcance de qualquer um dos dois principais candidatos às eleições presidenciais de 5 de Novembro.

Embora a campanha de Trump tenha passado por um período relativamente difícil nas semanas que se seguiram à saída do Presidente democrata Joe Biden da corrida, em Julho, as sondagens mais recentes indicam que a sua base de apoio mantém-se fiel ao candidato do Partido Republicano.

A sondagem New York Times/Sienna College mostra que os eleitores sentem que precisam de saber mais sobre Harris, enquanto as suas opiniões sobre Trump estão praticamente definidas: 28% dos prováveis eleitores disseram que precisavam de mais informações sobre a candidata democrata, enquanto apenas 9% disseram o mesmo sobre o opositor republicano.

No debate de terça-feira em Filadélfia (21h locais, 2h horas de quarta-feira em Portugal), Harris terá a oportunidade de dar mais pormenores sobre a sua agenda política, enquanto discute com Trump ao longo de 90 minutos. A corrida está tão renhida que mesmo um aumento marginal para qualquer um dos candidatos será significativo.

Desde que Harris substituiu Biden no topo da lista dos democratas, em Julho, tem feito uma campanha intensa, mas limitou as suas aparições sem guião e reduziu ao mínimo as entrevistas com os meios de comunicação social.

Os números-chave da última sondagem são semelhantes aos da última sondagem comparável New York Times/Siena College, divulgada no final de Julho. Nessa sondagem, Trump também estava a ganhar um ponto percentual, uma diferença bem dentro da margem de erro.

Outra sondagem publicada este domingo, da CBS/YouGov, mostra uma corrida igualmente apertada nos principais estados críticos, com Harris a liderar por pouco no Michigan (50%-49%) e no Wisconsin (51%-49), verificando-se um empate na Pensilvânia.

Na sondagem da CBS, Harris obteve uma vantagem de dois dígitos sobre Trump quando os eleitores foram questionados sobre a saúde mental e cognitiva necessária para ocupar o cargo de Presidente dos EUA, enquanto 71% dos inquiridos não gostaram dos comentários de Trump sobre a vice-presidente norte-americana, considerando-os insultuosos.