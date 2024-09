Letónia e Roménia detectaram drones russos dentro do seu espaço aéreo

A Letónia e a Roménia disseram que drones russos violaram o seu espaço aéreo ao longo do fim-de-semana.

As autoridades romenas relataram a entrada de um drone durante a madrugada de domingo, próximo da fronteira com a Ucrânia. Esta segunda-feira foram detectados fragmentos de um aparelho voador não tripulado russo numa aldeia nas proximidades do rio Danúbio que faz fronteira entre a Roménia e a Ucrânia, segundo o Ministério da Defesa de Bucareste.

Foram organizadas buscas adicionais para encontrar mais pedaços de drones. Ao longo do último ano, foram várias as ocasiões em que foram detectados restos destes aparelhos em território romeno, diz a Reuters. Não houve relato de quaisquer danos ou vítimas.

O Governo romeno condenou a “violação reiterada” das suas fronteiras, responsabilizando os “ataques ilegais” perpetrados pela Rússia.

No parlamento romeno está actualmente a ser debatida legislação que poderá permitir que as forças armadas possam abater drones que invadam o espaço aéreo de forma indevida.

O Presidente letão, Edgars Rinkevics, disse que um drone militar russo se despenhou no Leste do seu território. Segundo o Ministério da Defesa, o drone entrou no espaço aéreo da Letónia e caiu perto da cidade de Rezekne, a 55 quilómetros da fronteira com a Rússia.

Ao contrário do que tem acontecido na Roménia desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, na Letónia, que não faz fronteira com o território ucraniano, estes incidentes têm sido muito menos frequentes.

As autoridades letãs identificaram o drone que se despenhou no território como sendo do modelo Shahed, de fabrico iraniano, e continha um mecanismo explosivo, segundo o comandante das forças armadas do país, Leonids Kalnins. O Irão é um dos principais aliados de Moscovo na sua guerra contra a Ucrânia e, recentemente, a imprensa norte-americana revelou que o regime de Teerão enviou para a Rússia mísseis de curto alcance – o Governo iraniano negou essas alegações.

Os dois países, ambos membros da NATO, consideraram estes perigosos e condenaram Moscovo. “Apesar de não termos informações acerca de um ataque intencional da Rússia contra os aliados, estes actos são irresponsáveis e potencialmente perigosos”, afirmou o secretário-geral adjunto da NATO, Mircea Geoana, através da rede X.

O ministro da Defesa da Letónia, Andris Spruds, disse que, apesar de não ter havido vítimas nem danos, este tipo de acções deve ser condenado. “É um incidente grave, sendo uma vez mais uma recordação do tipo de países vizinhos junto dos quais vivemos”, afirmou.

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, afirmou que este tipo de incursão vem recordar que “as acções agressivas da Federação Russa extravasam as fronteiras da Ucrânia”. “A resposta colectiva dos aliados deve ser de apoio máximo à Ucrânia para pôr fim [à guerra], proteger vidas e preservar a paz na Europa”, acrescentou o chefe da diplomacia ucraniana.