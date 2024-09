Coreia do Norte envia mais balões cheios de lixo para Seul — é a 17.ª vez desde Maio

A Coreia do Norte voltou a lançar balões cheios de lixo para a Coreia do Sul. Num espaço de três horas, entre as 9h e o meio-dia deste domingo, 8 de Setembro, foram 120, avança a agência de notícias Yonhap, citando o exército sul-coreano. É o 17.º lançamento desde o final de Maio.

Foi o quinto dia consecutivo em que balões com lixo foram lançados sobre a fronteira entre os dois países — no sábado, as autoridades sul-coreanas contabilizaram 200 sacos de lixo. Cerca de 40 balões aterraram em Seul e no norte da província de Gyeonggi.

Ao analisarem o conteúdo dos sacos, os militares detectaram papel, plástico e garrafas, sem qualquer vestígio de substâncias tóxicas.

Desde Maio, a Coreia do Norte já lançou milhares de balões como resposta aos panfletos anti-Pyongyang enviados por activistas sul-coreanos e desertores norte-coreanos. Em 2021, o então Presidente sul-coreano Moon Jae In tinha criminalizado esses actos, mas, em 2023, o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul considerou que essa criminalização restringia a liberdade de expressão e chumbou a lei.

Desde Julho, a Coreia do Sul faz emissões constantes anti-norte-coreanas através de altifalantes da fronteira. ​​Citada pela agência de notícias norte-coreana KCNA, ainda em Junho, Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano, tinha avisado que se Seul optasse “por fazer provocações através da distribuição de panfletos e altifalantes” iria ser “testemunha de nova resposta”.

“Considerando a segurança do nosso povo como principal prioridade, os militares responderão de forma resoluta e calma, de acordo com o protocolo”, afirmou o Estado-maior sul-coreano. Pelo mesmo motivo, o exército tem-se abstido de abater os balões.