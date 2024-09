Ataques israelitas na Síria matam pelo menos 14 pessoas

Desde os ataques do Hamas, a 7 de Outubro de 2023, Israel intensificou operações contra alvos da milícia apoiada pelo Irão na Síria.

Pelo menos 14 pessoas foram mortas na noite deste domingo, 8 de Setembro, em múltiplos ataques israelitas que visaram as imediações de Masyaf, uma cidade na província síria de Hama, informou a agência noticiosa estatal síria esta segunda-feira, 9.

Duas fontes dos serviços secretos regionais adiantaram que um importante centro de investigação militar para a produção de armas químicas, situado perto de Misyaf, foi atingido várias vezes. Pensa-se que este centro alberga uma equipa de peritos militares iranianos envolvidos na produção de armas.

Não houve uma reacção imediata de Israel, que normalmente não comenta relatos específicos de ataques na Síria.

Desde os ataques do Hamas, a 7 de Outubro de 2023, contra civis e soldados israelitas, Israel intensificou os seus ataques contra alvos da milícia apoiada pelo Irão na Síria, tendo também atingido as defesas aéreas do exército sírio e algumas forças deste país.

"Por volta das 23h20 de domingo, o inimigo israelita lançou uma agressão aérea a partir da direcção do noroeste do Líbano, visando várias instalações militares na região central (da Síria) ", disse uma fonte militar à agência noticiosa SANA.

"Os nossos sistemas de defesa aérea fizeram frente aos mísseis e abateram alguns deles", acrescentou a fonte, sem fornecer mais pormenores.

Um responsável da saúde local citado pela SANA disse que 43 pessoas ficaram feridas, incluindo várias em estado crítico, nos ataques.

Os meios de comunicação social estatais da Síria informaram também que os ataques provocaram dois incêndios, que os bombeiros estavam a tentar extinguir.

No ataque mais mediático contra a Síria desde o início da guerra em Gaza, aviões de guerra israelitas bombardearam a embaixada do Irão em Abril, um ataque que, segundo o Irão, matou sete conselheiros militares, incluindo três comandantes superiores.