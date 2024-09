Aeroporto Francisco Sá Carneiro fechado esta terça-feira. Nenhum avião descola nem aterra

As obras na pista têm decorrido entre a meia-noite e as 6h, mas esta terça-feira vão ocupar o dia completo. Prevê-se que seja a única paralisação total ao longo dos 19 meses de reabilitação da pista.

O aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, vai estar fechado esta terça-feira, 1o de Setembro, devido a obras na pista. As intervenções na pista começaram em Julho e devem acabar nos primeiros meses de 2026. Em Maio, a ANA — Aeroportos de Portugal anunciou que a obra representava um investimento de 50 milhões de euros.

Desde o final de Julho, os trabalhos de reabilitação da pista têm sido realizados entre a meia-noite e as 6h para "minimizar o impacto nas operações aeroportuárias", explicou a ANA em comunicado. Mas esta terça-feira nenhum avião vai levantar voo nem aterrar na pista do aeroporto Francisco Sá Carneiro — prevê-se que seja a única paralisação total ao longo dos 19 meses de obras.

A reabilitação inclui a repavimentação total da pista, com reforço estrutural e ajustamento da geometria da faixa da pista. O sistema de luzes da linha de aproximação será substituído, passando a contar com 1300 luzes LED. Será “a maior intervenção realizada na pista desta infra-estrutura".

A data já está escolhida há vários meses. Em Maio, Thierry Ligonnière, director-executivo da ANA, tinha avançado, em declarações ao Jornal de Notícias, que a estrutura aeroportuária iria parar a 10 de Setembro. A escolha foi feita com “base em probabilidades de condições meteorológicas favoráveis” porque as obras não podem ser feitas se chover. Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vai estar sol na Maia esta terça-feira.

O ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, esteve presente na assinatura do contrato da empreitada com a espanhola Acciona. “É o início formal de uma transformação de todo o tecido aeroportuário nacional", sublinhou, aludindo ao novo aeroporto de Lisboa.

No comunicado divulgado em Maio, a ANA assegurou que este era “um investimento de qualidade, segurança e desempenho ambiental”.