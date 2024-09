Mas, afinal, o que é a fenda labiopalatina?

As fendas labiopalatinas (FLP) são a malformação congénita da face mais comum. Neste Dia Mundial da Grávida importa trazer alguns dados relevantes: no mundo ocorrem em cerca de um em cada 500 ou 1000 nascimentos, consoante os grupos étnicos. Em Portugal, considerando a atual multiculturalidade e a taxa de natalidade de 2023, estima-se que possam ter nascido cerca de 114 crianças com este diagnóstico.

A etiologia da FLP é multifatorial e complexa, não sendo possível encontrar uma causa na maioria das vezes. Quando existe história familiar, considera-se que tem uma origem hereditária. Noutros casos, pode estar associada a fatores de risco como hábitos tabágicos ou alcoólicos, défice de ácido fólico, medicação anticonvulsivante, diabetes materna ou exposição a outros agentes teratogénicos.

Uma fenda representa uma abertura numa estrutura anatómica que deveria estar íntegra. Ocorre numa fase muito precoce do desenvolvimento embrionário, entre a 4.ª e a 12.ª semana de vida intrauterina, e pode envolver diferentes estruturas da cavidade oral e/ou da face.

As fendas que ocorrem no lábio designam-se por fendas labiais, no palato são as fendas palatinas e as fendas labiopalatinas englobam ambas as estruturas. Existem ainda fendas que podem acometer outras estruturas da face, como o nariz e os olhos, sendo designadas de fendas orofaciais complexas.

Devido à formação do lábio e do palato envolverem processos embrionários distintos, as fendas podem também apresentar-se de formas distintas. Por exemplo, uma fenda labial pode ser unilateral ou bilateral (envolve um ou os dois lados do lábio) e uma fenda do palato pode ser completa, se envolver o palato por inteiro, ou incompleta, se acometer apenas o palato mole (zona fibrosa, localizada na parte posterior da boca).

O confronto com o diagnóstico de uma fenda labial e/ou palatina pode ser devastador para a família. Este diagnóstico surge, muitas vezes, ainda durante o período pré-natal, mais frequentemente na ecografia do 2.º trimestre ou morfológica, habitualmente realizada entre as 20 e as 22 semanas de gestação.

O momento da ecografia é sempre uma ocasião especial para a grávida/casal e nunca se está à espera de receber notícias menos boas..., mas por vezes acontece e torna-se uma situação extremamente difícil para estas mulheres e/ou casais. É uma adaptação tão exigente que acarreta a necessidade de um “processo de luto” de um bebé que os pais tinham imaginado e, até, idealizado.

Noutras situações, habitualmente nas fendas isoladas do palato, este diagnóstico só ocorre após o nascimento do bebé. Nestes casos, pode ser detetada minutos após o nascimento, durante a observação, ou ao fim dos primeiros dias, pelas dificuldades alimentares ou respiratórias que se podem instalar.

Existe ainda outro tipo de fendas em que, apesar da mucosa do palato estar íntegra, não subsiste união muscular que permita o bom funcionamento do palato mole. São designadas de fendas submucosas e passam muitas vezes despercebidas aos olhos dos profissionais de saúde, sendo diagnosticadas anos mais tarde quando as crianças demonstram dificuldades na fala, por exemplo.

O impacto da fenda no seio familiar varia mediante um conjunto de fatores individuais e do ambiente em que esta está inserida. Estes podem incluir desde o tipo de fenda e as suas características, a presença ou não de outras comorbilidades, a personalidade da criança, mas também o acesso, ou não, a um acompanhamento especializado e completo (equipa multidisciplinar), o estrato socioeconómico, a área de residência, ou outros fatores relacionados com o papel parental e as relações sociais.

As alterações estruturais inerentes à fenda condicionam o indivíduo com FLP desde o seu nascimento, e podem ter diversas consequências ao longo de toda a sua vida. Numa fase precoce do desenvolvimento, as principais dificuldades podem ser sobretudo ao nível da respiração, alimentação, audição e sono, sendo que, a alimentação é a função que representa um dos primeiros desafios para a família. Estes momentos podem gerar um elevado nível de stress no cuidador e grande preocupação relativamente à adequada nutrição e crescimento do bebé. São situações que se podem estender ao longo de muito tempo, nas diferentes fases da alimentação (como na introdução alimentar diversificada), podendo influenciar negativamente a experiência da alimentação e interferir com a relação entre pais e filhos.

Com o desenvolvimento, outras funções como a fala, linguagem, comunicação, ressonância e voz podem também ficar alteradas, assim como o desenvolvimento global nos diferentes níveis sensorial, motor e cognitivo. Também são comuns alterações dos maxilares e dentes que podem ter um impacto estético e merecer tratamento especializado.

A Organização Mundial da Saúde preconiza que o atendimento à população com FLP deve ser feito por uma equipa multidisciplinar, que considere o crescimento do indivíduo e todos os seus contextos. Nesta equipa é fundamental que os profissionais trabalhem em conjunto para potenciar a ação individual de cada especialidade, ao longo de um protocolo bem definido, com o objetivo de fornecer as ferramentas e os recursos necessários para o indivíduo com FLP conseguir atingir o seu máximo de potencial e a melhor qualidade de vida.

A colocação do próprio indivíduo e da sua família no centro desta equipa, durante todo o tratamento e processos de tomada de decisão, é fundamental para alcançar os resultados desejados com sucesso. Potenciando relações seguras e mantidas ao longo do desenvolvimento e fortalecendo a autoestima e autodeterminação da pessoa com fenda.

Os autores escrevem segundo o Acordo Ortográfico de 1990